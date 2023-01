Libero e Virgilio, mail down da oltre 48 ore: cosa succede? «Problema infrastrutturale imprevisto»

Dopo oltre 48 ore, Libero Mail e Virgilio Mail non sono ancora stati ripristinati. Numerosi utenti non riescono a inviare o ricevere posta elettronica dalla notte di lunedì 23 gennaio. Secondo quanto emerge dal portale DownDetector, i disservizi sono proseguiti per per tutta la giornata di martedì 24 e oggi, 25 gennaio, la situazione non sembra migliorare. La causa esatta del prolungato disservizio non è stata resa nota, ma l'azienda ha assicurato che non si tratta di un attacco hacker

Libero Mail e Virgilio Mail, cosa sta succedendo?

«Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – ha dichiarato ieri Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni».

Nella nota ufficiale diffusa dall'azienda si legge: «Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile. Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia. Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline».

Loizzo (Lega): «Propongo class action»

«Da 72 ore gli utenti dì Libero e Virgilio non possono accedere alle mail. È necessario proporre una class action». Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega e componente della Commissione Cultura della Camera. «Trattandosi di account storici - aggiunge Loizzo - moltissimi sono gli utenti, anche con profili professionali. Tutte persone che hanno ricevuto un danno notevole alle loro attività. Per questo mi auguro che venga proposta una class action a tutela dei danni ricevuti e che sì agisca tempestivamente. Invito anche Agcom ad aprire un fascicolo per poter capire le reali responsabilità».