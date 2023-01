Libero e Virgilio, mail non funzionano da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti?

Ancora problemi di mail per Libero e Virgilio. Italiaonline, l'ente che gestisce i portali web citati, ha promesso una risoluzione entro il 27 gennaio. Le reazioni dei lavoratori e non sono scoppiate tanto che le associazioni di categoria si preparano a pesanti reclami per il disservizio. Entro quattro o cinque giorni il problema potrebbe risolversi ma per i tempi del mondo del web non è una buona notizia, ma una magra consolazione.



Il down e i disservizi

Niente hacker all'orizzonte. Il problema che ha causato i disservizi su oltre nove milioni di caselle di posta elettronica è legato a un bug (un errore, ndr.) del sistema operativo che ha compromesso il corretto funzionamento di una «innovativa tecnologia di storage» introdotta nelle scorse settimane «al fine di offrire un servizio sempre migliore e più aggiornato». Si sottolinea che questo software è fornito da un'azienda esterna. un upgrade andato male potremmo dire. Ora è necessario un nuovo sviluppo, che richiede tempi tecnici. Italiaonline assicura che «sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema».



I prossimi step

Intanto le associazioni di tutela dei consumatori si stanno riunendo e organizzando per capire come aiutare gli utenti che vorranno essere risarciti. Altroconsumo «ha inviato una diffida al provider Italiaonline per chiedere un ristoro economico per i disagi patiti dagli utenti», si legge sul sito. Secondo l'associazione ci sono gli estremi per inviare un reclamo, anche se «Abbiamo recuperato i contratti di Virgilio email e Libero email e abbiamo trovato una clausola davvero "furba" (e a nostro avviso vessatoria) che limita la responsabilità dell’azienda in caso di disservizi e mancato funzionamento. Clausola che a nostro avviso non può essere applicata in maniera così generica», scrivono. Mentre il Codacons si dice «pronto ad una class action per il black out dei servizi di posta elettronica Libero e Virgilio», parlando di danni morali oltre che materiali.

Io che aspetto da 4 giorni il ripristino della mia casella di posta elettronica. Solo chi ha Virgilio o Libero Mail può comprendere...Quanti di voi come me?#Libero #liberomail #Liberodown #liberomaildown #virgiliomail pic.twitter.com/EoTlZNpelg — mimmo piperno (@MimmoPiperno_) January 26, 2023

L'avviso di scuse

L'azienda si è scusata per i disagi causati ai suoi utenti. «Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare offline per così tanto tempo. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità», ha dichiarato in una nota il Cto di Italiaonline Diego Rizzi.