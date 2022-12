La Locanda del Cerriglio presenta «StartSupper» special edition

Nuovo appuntamento per StartSupper in una Special Edition che celebra il Capodanno degli innovatori. Il format di accelerazione di idee di business a tavola del network di NAStartUp, guidata da Antonio Prigiobbo, mette insieme a uno stesso tavolo imprenditori, startupper e finanziatori.

L’evento si è tenuto presso La Locanda del Cerriglio, locale storico della città di Napoli presente da oltre 700 anni, su invito di uno dei nuovi soci del ristorante, Marco Cocurullo. L’obiettivo di StartSupper Special Edition è stato duplice: da una parte, celebrare l’anno degli innovatori che ha visto la community di oltre 10mila membri protagonista di 12 eventi gratuiti con il lancio di nuovi format come Mentorship Time; dall’altro, offrire degli spunti per supportare la nuova proprietà della Locanda del Cerriglio nel rilancio del locale storico di cui si hanno tracce fin dal fondato 1288.

«Dal medioevo in poi la locanda è sempre stata un luogo ibrido per cenare, dormire e socializzare. La sfida che abbiamo accolto è come tornare a quelle origini, concependo allo stesso tempo questo spazio affascinante in una nuova veste, con l’obiettivo di trovare una sintesi tra tradizione e innovazione.», ha spiegato Antonio Prigiobbo, Founder di NAStartUp. «Quello a cui puntiamo è di trasformare questo spazio straordinario ricco di storia in un centro sia culinario, ma anche culturale. Un luogo di incontro dove pranzare, cenare, fare eventi per acquisire nuove competenze e anche svagarsi. E anche lavorare: a gennaio lanceremo uno spazio di coworking», ha dichiarato Marco Cocurullo, CEO Gruppo Gocce. Il format StartSupper è giunto alla sesta edizione e ha una formula collaudata. «Il padrone di casa”, in questo caso Marco Cocurullo, racconta il progetto ai commensali seduti a tavola. Dopodiché, ognuno di loro prende la parola a turno per offrire idee, critiche costruttive e spunti di riflessione.

C’è chi ha consigliato a Cocurullo e ai suoi soci di lanciare eventi tematici sulla sartoria. Chi ancora ha parlato della necessità di sfruttare le nuove forme di comunicazione, rendendo lo spazio un covo per influencer e food blogger. Chi ancora ha lanciato l’idea di sfruttare il locale e la sua sua storia per offrire serate tematiche in costumi d’epoca. Chi ancora immagina la Locanda in una doppia veste, di museo la mattina per ammirare i tanti quadri esposti nella Locanda e le storie che evoca, tra cui quella celeberrima che vede la stradina accanto al ristorante come il luogo dell’accoltellamento di Caravaggio. E infine chi ha lanciato l’idea di realizzare un club per eventi privati e sfruttare alcuni spazi della locanda per organizzare eventi aziendali e ancora chi ha consigliato di creare dei piatti tipici e menù speciali per gli uffici che abbondano in quella zona.