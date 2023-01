Microsoft e Acn collaborano per la sicurezza cibernetica

Microsoft ha annunciato una nuova collaborazione con Acn – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – autorità nazionale che promuove la realizzazione di azioni comuni, volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica necessarie allo sviluppo digitale dell’Italia.

Questa collaborazione, confermata ieri durante la visita in Italia del Presidente di Microsoft Brad Smith in un incontro con Roberto Baldoni, Direttore Generale Acn, rientra in una più ampia serie di collaborazioni tra Microsoft e Acn, ed hanno il duplice obiettivo di promuovere l’accesso a tecnologie e strumenti avanzati per garantire la sicurezza di organizzazioni pubbliche e private del nostro Paese e, allo stesso tempo, promuovere la diffusione di competenze in ambito sicurezza informatica.

In particolare, il gigante tecnologico americano ha annuncia l’ingresso dell’agenzia italiana nel Microsoft Government Security Program, un’iniziativa che mette risorse e competenze maturate nel quartier generale di Redmond a disposizione di oltre 90 autorità e agenzie che operano in ambito sicurezza in 45 Paesi nel mondo. In questo modo Microsoft, oltre ad accrescere la loro consapevolezza sulle minacce e vulnerabilità e sul valore di strumenti tecnologici in grado di proteggere organizzazioni e cittadini, mira all’obiettivo di creare, anche con Acn, un quadro di collaborazione che consenta di agire in maniera preventiva e mitigare i rischi legati all'aumento della criminalità informatica.

Le due realtà si sono inoltre confrontate sull’opportunità di sviluppare un programma di formazione, volto a diffondere competenze in ambito cybersecurity con un focus particolare su Pubblica Amministrazione, Piccole e Medie Imprese e Scuole per far fronte alla carenza di figure professionali esperte di sicurezza.

Microsoft investe da tempo su questo fronte e i nuovi corsi si inseriranno nel più ampio programma Ambizione Italia – Alleanza per il Lavoro, in continuità con l’iniziativa Cybersecurity Skilling. Questo programma, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, coinvolge imprese, enti pubblici, organizzazioni non profit, scuole, atenei e altre istituzioni di istruzione terziaria per creare un ecosistema ibrido, volto a formare studenti e professionisti e ridurre lo skills mismatch in ambito sicurezza informatica, dove mancano circa 100.000 figure professionali con competenze adeguate.