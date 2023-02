Microsoft potenzia Bing e Edge grazie all’Intelligenza Artificiale

Microsoft ha lanciato il nuovo motore di ricerca Bing e il browser Edge potenziati dall’Intelligenza Artificiale, per offrire caratteristiche migliori e la possibilità di generare contenuti.

«L’Intelligenza Artificiale cambierà radicalmente ogni categoria di software, a partire dalla più grande di tutte: la ricerca», ha dichiarato Satya Nadella, presidente e Ceo di Microsoft. «Oggi lanciamo Bing ed Edge con AI copilot e chat, per aiutare le persone a ottenere di più dalla ricerca e dal web».

Ogni giorno vengono effettuate 10 miliardi di ricerche, ma si stima che la metà di esse resti senza risposta. Questo perché le persone usano la ricerca per fare cose per cui essa non era stata originariamente concepita.

Con i nuovi Bing e Edge è stata riunita la ricerca, la navigazione e la chat in un’esperienza unificata che si può richiamare da qualsiasi punto del web. Questa nuova soluzione offre:

Ricerca migliore. Il nuovo Bing offre una versione migliorata della consueta esperienza di ricerca, fornendo risultati più pertinenti per ricerche semplici come i risultati sportivi, le quotazioni azionarie e il meteo, oltre a una nuova barra laterale che mostra risposte più complete.

Risposte complete. Bing analizza i risultati provenienti da tutto il web per trovare e riassumere la risposta. Ad esempio, è possibile ottenere istruzioni dettagliate su come sostituire le uova con un altro ingrediente in una torta che si sta preparando proprio in quel momento, senza scorrere più tutti i risultati.

Nuova esperienza di chat. Per le ricerche più complesse, come la pianificazione di un itinerario di viaggio dettagliato o la ricerca del televisore da acquistare, il nuovo Bing offre una nuova chat interattiva. L'esperienza di chat consente di affinare la ricerca fino a ottenere la risposta completa che si sta cercando, chiedendo ulteriori dettagli, chiarezza e idee, con collegamenti disponibili per agire immediatamente sulle decisioni prese.

Un supporto alla creatività. Ci sono momenti in cui si ha bisogno di qualcosa di più di una risposta: c'è bisogno di ispirazione. Il nuovo Bing ci viene incontro aiutandoci a scrivere un'e-mail per esempio, oppure a creare un itinerario di 5 giorni per una vacanza da sogno alle Hawaii, con tanto di link per prenotare il viaggio e l'albergo. Ancora, Bing ci può aiutare a preparare un colloquio di lavoro o a creare un quiz per la serata trivia, citando anche tutte le sue fonti, rendendo disponibili così i link ai contenuti web a cui fa riferimento.

Ci sono momenti in cui si ha bisogno di qualcosa di più di una risposta: c’è bisogno di ispirazione. Il nuovo Bing ci viene incontro aiutandoci a scrivere un’e-mail per esempio, oppure a creare un itinerario di 5 giorni per una vacanza da sogno alle Hawaii, con tanto di link per prenotare il viaggio e l’albergo. Ancora, Bing ci può aiutare a preparare un colloquio di lavoro o a creare un quiz per la serata trivia, citando anche tutte le sue fonti, rendendo disponibili così i link ai contenuti web a cui fa riferimento. Nuova esperienza di Microsoft Edge. Il browser Edge è stato aggiornato con nuove funzionalità Ai e un nuovo look e sono state aggiunte due nuove funzioni: Chat e Compose. Con la barra laterale di Edge, è possibile chiedere un riepilogo di un lungo report finanziario per ottenerne i dati principali, e poi utilizzare la funzione di chat per chiedere un confronto con i dati finanziari di un’azienda concorrente e inserirli automaticamente in una tabella. È anche possibile chiedere aiuto a Edge per la composizione di un contenuto, ad esempio un post su LinkedIn, dandogli alcuni suggerimenti per iniziare. Successivamente, è possibile chiedere supporto a Edge per aggiornare il tenore, il formato e la lunghezza del post; Edge è in grado di capire la pagina web in cui ci si trova e si adatta di conseguenza.

La nuova esperienza di Bing è il risultato di quattro innovazioni tecniche:

Modello OpenAI di nuova generazione. Microsoft ha annunciato che il nuovo Bing si basa su un nuovo modello linguistico OpenAi di nuova generazione, più potente di ChatGpt e personalizzato specificamente per la ricerca. Il nuovo modello si basa sui principali insegnamenti e progressi di ChatGpt e Gpt-3.5 ed è ancora più veloce, più accurato e più capace.

Modello Microsoft Prometheus. È stata sviluppata, inoltre, una modalità proprietaria di collaborazione con il modello OpenAi che permette di sfruttarne al meglio la potenza. Questo insieme di capacità e tecniche è stato chiamato "modello Prometheus", una combinazione che offre risultati più pertinenti, tempestivi e mirati, con una maggiore sicurezza.

Applicazione dell'AI all'algoritmo di ricerca principale. È stato anche applicato il modello di Intelligenza Artificiale al motore di ricerca principale Bing, che ha portato al più grande salto di qualità da due decenni a questa parte. Grazie a questo modello di Intelligenza Artificiale, anche le query di ricerca di base sono più accurate e più pertinenti.

Nuova esperienza utente. Per fare tutto questo, è stato reimmaginato il modo in cui le persone interagiscono con la ricerca, il browser e la chat, riunendoli in un'esperienza unificata. In questo modo si aprirà una nuova modalità di interazione con il web.

Il nuovo Bing è disponibile in anteprima limitata da desktop e tutti possono visitare Bing.com per provare delle query di prova e iscriversi alla lista d’attesa. Nelle prossime settimane l’anteprima sarà estesa a milioni di persone. Anche l’esperienza mobile sarà presto disponibile in anteprima.