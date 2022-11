Microsoft in anticipo su tutti: allettanti proposte per il prossimo Natale

Microsoft ha anticipato tutti annunciando i prodotti del suo catalogo in offerta per le imminenti Festività.

Surface Pro 9: il 2-in-1 più potente di sempre ora con nuove tonalità

Dono perfetto per tutti coloro che necessitano di un dispositivo potente e versatile, il Surface Pro 9 è il 2-in-1 più potente della famiglia. Dotato di processore Intel Core di 12a generazione, presenta uno schermo touchscreen pixelsense flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro, che rende possibile prendere appunti sempre e dovunque. Non solo: grazie a Ink Focus di Microsoft OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale restituirà la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta. Disponibile in quattro colorazioni: platino, grafite, zaffiro e forest, il device è disponibile sullo store e presso i principali retailer a partire da 1329 euro. La configurazione con 5G è disponibile solo presso lo store online a partire da 1569 euro.

Surface Pro 9

Surface Laptop 5: l’eleganza racchiusa in un dispositivo potente e performante

Questo laptop, potente ed elegante, è dotato di schermo touchscreen pixelsense, disponibile nel formato 13.5 e 15 pollici. Surface Laptop 5 è un alleato perfetto per il multitasking, costruito sulla piattaforma Intel Evo con Intel Core di 12a generazione. La sua potenza è perfetta per il gaming, le app creative e i software professionali per essere sempre performanti. Dotato di schermi Hd, porta l’intrattenimento a un livello superiore con colori ultra vividi e immagini di altissima qualità grazie a Dolby Vision Iq. Disponibile in due colori: platino e grafite in metallo o con rifinitura in alcantara. Disponibile sullo store ufficiale e presso i retailer principali, il Surface Laptop 5 parte da 1209 euro.

Surface Laptop 5

Surface Laptop Go 2: il laptop idealeper studenti e famiglie

Perfetto per svolgere facilmente ogni attività, dal lavoro al relax, Surface Laptop Go 2 è il device della famiglia elegante e potente ma anche leggero e portatile. Il device si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni grazie al processore Intel Core i5 quad-core di 11a generazione che lo rende altresì un perfetto alleato per lo studio. Presenta un formato ultraportatile con un display touch pixelsense da 12,4 pollici, fotocamera Hd migliorata e i doppi microfoni studio mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate. Disponibile nella colorazione platinum. Surface Laptop Go 2 è disponibile sullo store e presso i principali retailer a partire da 679 euro. In promozione a 569 euro nel mese di dicembre.