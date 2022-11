Microsoft annuncia la disponibilità di Surface Pro 9 e Surface Laptop 5

Microsoft ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Surface Pro 9, il 2-in-1 ultimo arrivato nella famiglia Microsoft Surface, che racchiude in sé la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet.

Surface Pro 9

Dotato di processore Intel Core di 12a generazione, costruito sulla piattaforma Intel Evo, con Thunderbolt 4, il device è il 2-in-1 più potente della famiglia Surface. Grazie ad uno schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro, è possibile prendere appunti sempre e dovunque. Inoltre, con l’ausilio di Ink Focus di Microsoft OneNote e la nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale restituirà la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta.

Con Surface Pro 9 si rimane sempre connessi, grazie ad una batteria altamente performante che ci accompagna per tutta la giornata. In aggiunta, la configurazione Surface Pro con 5G e Microsoft Sq3, creato in collaborazione con Qualcomm, offre il 5g ad alta velocità portando le chiamate a un livello superiore. Tutto questo si avvale del supporto di Windows Studio e l’alimentazione dell’unità di elaborazione neurale (NPU), che rende possibili gli effetti della fotocamera, come l’inquadratura automatica e il contatto visivo. L’utilizzatore sarà protagonista di ogni chiamata, senza alcuna interferenza esterna.

Surface Pro 9 con Intel è disponibile nelle colorazioni Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta. Surface Pro 9 con 5G è disponibile anche nella colorazione Platino.

Surface Laptop 5

Microsoft ha altresì annunciato la disponibilità, sul mercato italiano, di Surface Laptop 5, un laptop potente ed elegante dotato di schermo touchscreen PixelSense, disponibile nel formato 13.5 e 15 pollici. Surface Laptop 5 è un alleato perfetto per il multitasking, costruito su piattaforma Intel Evo con Intel Core di 12a generazione. La potenza generata da questa configurazione, assicura che il gaming, le app creative e i software professionali possano costantemente essere performanti. La connessione di Surface Laptop 5 è velocissima grazie a Thunderbolt 4, in grado di trasferire rapidamente file anche di grandi dimensioni. Dotato di schermi Hd, il device porta l’intrattenimento a un livello superiore con colori ultra vividi e immagini di altissima qualità, grazie all’impiego di Dolby Vision Iq3 e a Dolby Atmos6 con cui, guardare un film in streaming sarà come essere al cinema.

Con una batteria che dura fino a 17 ore, Surface Laptop 5 è non solo potente, ma elegante: disponibile in 2 colori, platino e grafite in metallo o con rifinitura in morbido alcantara.

Surface Pro 9 è disponibile a partire da 1329 euro. Il modello con modem 5g parte da 1569 euro, mentre il Surface Laptop 5 è disponibile al prezzo di 1209 euro.