Motorola, Moto KeySafe: sicurezza senza precedenti

Nel corso degli anni Motorola ha sviluppato e migliorato la piattaforma ThinkShield per Mobile per garantire sicurezza, gestibilità, produttività e funzioni di servizio a livello aziendale sui propri smartphone.

Grazie all’introduzione di Moto KeySafe, i dispositivi Motorola, sono dotati di un processore di sicurezza dedicato all'esecuzione dei processi che opera in maniera più efficiente, proteggendo meglio i dati e le informazioni sensibili. In questo modo si ottiene una sicurezza a livello hardware in grado di evitare accessi non autorizzati. Essendo un processore fisicamente isolato, Moto KeySafe aiuta a contrastare gli attacchi dannosi al processore principale; uno dei modi per garantire questa protezione è la presenza di una memoria separata in cui vengono memorizzate le chiavi digitali altamente sensibili. Inoltre, il firmware in esecuzione su questo processore è ulteriormente rafforzato per resistere agli attacchi. Grazie a questo ulteriore livello di protezione, i processi sensibili (ad esempio, lo sblocco del dispositivo e la crittografia dei file) e i dati sono più protetti da attacchi avanzati (ad esempio, attacchi fisici e side-channel).

Motorola ha messo a punto Moto KeySafe in collaborazione con i partner del settore, Qualcomm Technologies, Inc. e Google. L'attuale implementazione si basa sull'unità di elaborazione sicura della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e segue i requisiti di sicurezza Android per Strongbox Keymaster.

Con queste caratteristiche, Moto KeySafe offre una piattaforma certificata con una sicurezza decisamente migliorata grazie alla quale anche tutti i processi sensibili possono godere di livelli aggiuntivi di autenticazione avanzata. Un esempio è il blocco del dispositivo tramite pin o password e la crittografia dei file. Affinché questi processi funzionino, i dispositivi memorizzano chiavi digitali che vengono controllate ogni volta che il processo viene eseguito. Con Moto KeySafe, queste chiavi digitali sono memorizzate in un luogo separato con un'autenticazione aggiuntiva per accedervi per una maggiore sicurezza.

I dispositivi Motorola con Moto KeySafe sono pronti per soluzioni quali chiavi digitali di auto e case, passaporti e patenti digitali e soluzioni di pagamento avanzate che richiedono livelli di sicurezza senza compromessi. Esso sarà disponibile su device selezionati, tra cui il Motorola Edge 30 Ultra e il Lenovo ThinkPhone by Motorola.