Nuovi notebook Msi: una ventata di innovazione

A Las Vegas Msi ha mostrato la sua nuova gamma di laptop, per i creator e per il business, che si aggiudica un ricco bottino di awards e ha conquistato la scena della kermesse. Vincitore di numerosi award assegnati dall’organizzazione della manifestazione, Msi si è presentato alla fiera americana con un bagaglio ricco di novità, che include va numerosi modelli di notebook basati sulle nuovissime Gpu GeForce Rtx serie 40 e i recenti processori Intel Core Hx di 13a generazione, che insieme assicurano un incremento delle prestazioni vicino al 45%. Equipaggiati con la nuova architettura ultra-efficiente Nvidia Ada Lovelace, i nuovi laptop mostrati in anteprima al Ces da Msi garantiscono un vero balzo in avanti per quanto riguarda le performance, grazie anche alla grafica Ai-powered Dlss 3 e al full ray-tracing, che permette di dar vita a mondi virtuali praticamente uguali alla realtà. In virtù di spiccate doti nell’ambito della gestione del calore, non solo i notebook per il gaming, ma anche i modelli per la Content Creation e quelli destinati al business e alla produttività, sono pronti per la piattaforma Nvidia Studio, in grado di garantire i più elevati livelli di stabilità e performance, con particolare riguardo alle applicazioni per la creatività.

«Il Ces è uno degli eventi che influenzano maggiormente il panorama della tecnologia a livello mondiale e dove tutti i principali attori del settore, tra cui Msi, mostrano le novità più importanti», ha affermato Sam Chern, Msi Vice President of Marketing.

Di seguito le principali novità in ambito notebook.

Stealth 14 e 16 Studio

Vincitori di due award nella categoria Gaming lo scorso 3 Gennaio, i laptop delle serie Stealth 14 Studio e Stealth 16 Studio sono gli ultimi nati di questa famiglia. Caratterizzati da abbinamenti cromatici molto suggestivi, che giocano, ad esempio, sul contrasto tra i toni di bianco dell’esterno e del nero blackout dell’interno, i nuovi notebook Stealth sono ultraleggeri e decisamente potenti. All’interno dei compatti chassis in lega di magnesio e alluminio nascondono, infatti, processori Intel Core di 13a Gen, Gpu Nvidia GeForce fino a Rtx 4070 con 8Gb di Gddr6, display Qhd+ 240Hz Ips-level e una tastiera SteelSeries Per-Key Rgb a 84 tasti.

Raider Ge78/68

La serie di Gaming Laptop Ge78 Hx, invece, ridefinisce i confini dei notebook per gli e-sport e il concetto di immersività. Equipaggiati con i nuovissimi processori Intel Core i9-13980Hx e Gpu Nvidia GeForce fino a Rtx 4090 con 16Gb di Gddr6, chassis in metallo, sistema di raffreddamento Ai Cooling ed elevati fresh rate, questi nuovi laptop dispongono anche di una Matrix Rgb light bar, che consente ai gamer di mostrare il proprio stile ovunque si trovino. Anche la serie Raider Ge78 Hx ha ottenuto un prestigioso Award nella categoria “Gaming”.

Titan Gt77 Hx

I notebook della serie Titan sono dei veri e propri desktop replacement. Dotati di processori Intel Core i9-13980Hx, in grado di assicurare prestazioni al top, e Gpu Nvidia GeForce fino alla Rtx 4090 con 16Gb di Gddr6, questi nuovi laptop dispongono di una tastiera meccanica Cherry Mx Ultra Low Profile, mystic light bar, Cooler Boost Titan con 4 ventole e 8 pipe e uno chassis ultrasottile. Non da ultimo, sono equipaggiati con display17.3 pollici 4k a 144Hz MiniLed, Ir camera e batteria 99Whr, che li rendono dei veri “titani”. Anche la serie Titan Gt77 ha ottenuto un Award nella categoria “Computer Hardware & Components” lo scorso 3 Gennaio al Ces 2023.

I nuovi notebook firmati Msi arriveranno in Italia nel corso del primo trimestre del 2023.