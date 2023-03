Msi Meg trident x2, il gaming desktop alla massima potenza

Questo desktop è dotato del processore Intel Core i9, che assicura un aumento delle prestazioni del 41% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, con la serie Rtx 40 dotata degli ultimi tensor core di quarta generazione, core Rt di terza generazione e nuovi multiprocessori di streaming, anche le prestazioni del frame rate dei giochi sono state notevolmente migliorate, toccando la soglia di 100 fotogrammi/secondo con una qualità dell'immagine 4K e effetti speciali attivati.

Più in particolare, il Meg Trident x2 è dotato del processore i9-13900k top di gamma, di una scheda grafica Rtx 4090 e dell'esclusiva tecnologia di dissipazione del calore Silent Storm Cooling 3 di Msi, che riduce efficacemente il calore generato dai componenti. Il design Air Baffle raccoglie l'aria fredda circostante e impedisce che il calore in eccesso all'interno del sistema ritorni alla scheda grafica.

Il calore del processore viene dissipato da un dissipatore a liquido da 280mm, mentre il flusso d'aria dell'alimentatore mantiene il principio di "dentro e fuori" per consentire un rapido scarico della temperatura. Attraverso l'esclusivo design di dissipazione del calore sopra menzionato, l'interno del sistema è diviso in 3 parti e le camere d'aria separate consentono a ciascun componente di avere una migliore efficienza di dissipazione del calore che raggiunge il 13% circa in più rispetto aisistemi con design tradizionali.

L'esclusiva tecnologia Human Machine Interface (Hmi) di Msi introduce un pannello touch Ips da 4,5 pollici e lo combina con la funzione Gaming Intelligent (Gi) dei monitor gaming targati Msi, offrendo ai giocatori un'esperienza unica. I giocatori possono osservare direttamente le informazioni di sistema tramite il pannello Hmi 2.0, eliminando la necessità di utilizzare software di terze parti.

Inoltre è possibile avviare il gioco con un solo tocco e attivare la modalità Game, in modo che l'illuminazione, le prestazioni e gli effetti sonori possano essere tutti racchiusi in un solo passaggio. I monitor Msi possono anche essere controllati tramite le funzioni di Hmi 2.0, come Smart Crosshair, Optix Scope e Night Vision o regolare la luminosità, per evitare l'inconveniente di utilizzare pulsanti o On-screen-display pop-up.

Il Meg Trident x2 è inoltre dotato delle più recenti specifiche di trasmissione, come la memoria Ddr5 o gli slot Ssd Pci-e 5.0, che consentono ai giocatori di giocare al massimo livello di prestazioni. In termini di unità di alimentazione, l'ultimo alimentatore Atx 3.0 da 1000w può soddisfare i requisiti prestazionali dell'Rtx 4090. L'ultimo connettore 12VHPWR e il cavo a 16 pin vengono utilizzati per rendere l'alimentatore più stabile.

Il nuovo desktop da gaming di Msi esposto al Ces 2023 di Las vegas, si è aggiudicato l’ ambito premio "Innovation Award".

