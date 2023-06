Msi Stealth 16 Mercedes Amg, notebook per gli appassionati di automobilismo

Veloce, potente e dal design che riecheggia quello delle auto ultra sportive, questo è il laptop nato dalla collaborazione tra Msi e Mercedes Amg. Il notebook, co-branded è la risposta a coloro che cercano un device in grado di far vivere una vera esperienza di luxury gaming e nasce dalla comune passione per la tecnologia e per la cura artigianale di ogni dettaglio.

Realizzato in edizione limitata e in mostra in anteprima mondiale a Computex 2023 di Taipei, lo Stealth 16 Mercedes-AmgMotorsport unisce lusso e prestazioni elevate.

L'elegante colore grigio selenite, il motivo esclusivo a rombi di Amg e il telaio in lega di magnesio-alluminio, contribuiscono ad evocare un'immagine iconica, che rende omaggio alle auto da corsa del celebre produttore tedesco. Gli appassionati di automobilismo non potranno che essere affascinati dalla presenza del logo di sulla cover superiore e in altri parti del computer, che aggiunge un ulteriore tocco di stile al design esclusivo di questo prodotto.

Le qualità di questa versione speciale dello Stealth 16 non si fermano, però, all'aspetto estetico, ma riguardano anche le sue performance senza compromessi, che lo rendono ideale anche per gli appassionati di gaming che ricercano un notebook con prestazioni al top. Dotato di potenti processori Intel Core i9 e Gpu Nvidia Rtx serie 40, Stealth 16 consente di giocare in modo estremamente fluido e coinvolgente. Il display Oled 4k 16:10 e le tecnologie all'avanguardia di cui è dotato, ne fanno un deviceperfetto per chi non vuole rinunciare a nulla. Il Pc portatile è, inoltre, corredato da un pacchetto di accessori coordinati e contraddistinti dai marchi di entrambe le aziende, tra cui un mouse, un mousepad, un Usb flash drive e un'elegante custodia.

«Per noi il luxury gaming non significa solo giocare alla grande, ma anche rimanere stupiti dall'eccezionale qualità costruttiva e dal design ricercato di un notebook, che insieme trasmettono l'estetica del lusso», ha affermato Eric Kuo, Executive Vice President & General Manager Notebook di Msi.

Lo Stealth 16 Mercedes-Amg Motorsport sarà in vendita anche in Italia a partire dal mese di settembre 2023.