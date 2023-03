Mwc 2023: le novità di Xiaomi in tema di realtà aumentata

Al Mobile World Congress 2023, Xiaomi ha svelato il suo nuovissimo concept tecnologico, Wireless AR Glass. Questa innovazione è il primo occhiale Ar wireless con marchio Xiaomi a utilizzare un modello di distributed computing, offrendo un display retina che si adatta all'ambiente luminoso. Grazie alla connettività potenziata con uno smartphone supportato da Snapdragon Spaces, il device consente un innovativo tracciamento della mano, oltre ad una gamma completa di applicazioni per display più grandi ed innovazioni per quel che riguarda la compatibilità tra dispositivi.

Invece di affidarsi a una connessione cablata, il dispositivo di soli 126gr., è stato progettato con circuiti ad alta velocità sviluppati da Xiaomi al fine di ottenere una connessione dati ad alta velocità tra smartphone e occhiali Ar.

Basati sulla piattaforma Snapdragon Xr2 Gen 1 e dotati di un sistema di comunicazione proprietario Xiaomi a bassa latenza, gli occhiali sono supportati dalla piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces Xr ed offrono una latenza wireless di soli 3ms tra smartphone e occhiali, insieme a una connessione wireless con latenza di collegamento di soli 50 ms, paragonabile alle soluzioni cablate. Il design leggero, incorpora una serie di materiali come la lega di magnesio-litio, parti in fibra di carbonio e una batteria anodica al silicio-ossigeno sviluppata in proprio. In più, grazie all'analisi di decine di migliaia di campioni di dati di tracciamento, gli occhiali sono stati calibrati con precisione, tenendo conto di dettagli come il baricentro, la distanza tra le gambe, l'angolazione, l'appoggio del naso e altri fattori che contribuiscono a migliorarne l'esperienza d'uso.

Per ottenere una perfetta integrazione tra il digitale e il mondo reale è necessario che gli oggetti virtuali vengano percepiti con la stessa vividezza e chiarezza degli oggetti fisici. Forti di questa convinzione, gli ingegneri Xiaomi hanno lavorato affinché il dispositivo offrisse una qualità di visualizzazione di altissimo livello. Wireless Ar Glass è, infatti, tra i primi prodotti del settore a raggiungere un display ‘Retina-level’. Sfruttando un modulo ottico free-form che comprende una coppia di schermi MicroOled, il contenuto visualizzato sullo schermo viene riflesso da tre superfici all'interno dei prismi di guida della luce, ottenendo una presentazione finale davanti agli occhi dell'utente. Il design del modulo ottico riduce al minimo la perdita di luce e produce immagini chiare con una luminosità fino a 1200nit, mentre lenti elettrocromiche si adattano alle diverse condizioni di luce. Queste lenti consentono una modalità di oscuramento che offre un'esperienza immersiva durante la visualizzazione dei contenuti, mentre la modalità trasparente produce un'esperienza Ar più vivida che fonde elementi reali e virtuali.

Qusto innovativo visore Ar è dotato di un'innovativa capacità di interazione ai micro-gesti, centrale nello sviluppo futuro della relazione tra uomo e computer per Xiaomi, frutto di una ricerca autonoma ed in grado di far interagire l’utente con una sola mano, e con gesti altamente precisi. In tale contesto, sfruttando le articolazioni delle dita, Xiaomi definisce la quattro direzioni per le operazioni di movimento di base. Anche le nocche delle mani assumono uno loro funzione specifica. In futuro, Xiaomi punta ad abilitare le operazioni di scorrimento e di tocco attraverso il movimento casuale del pollice sul palmo. La gestualità minimale del device consente di eseguire le operazioni quotidiane di utilizzo delle app, come la selezione e l'apertura delle applicazioni, lo scorrimento delle pagine e l'uscita dalle app per tornare alla pagina iniziale, il tutto senza utilizzare lo smartphone per i controlli. Xiaomi Wireless Ar Glass incorpora anche una fotocamera Aon a basso consumo energetico che consente un'interazione gestuale prolungata e facilita le funzioni.

La vasta esperienza di Xiaomi nell'interconnessione tra dispositivi ha permesso di incorporare negli occhiali Ar wireless numerose esperienze sotto questo aspetto. Il dispositivo supporta una serie di applicazioni a grande schermo disponibili in tutto l'ecosistema, grazie alla capacità di streaming delle applicazioni di Mi Share. Applicazioni popolari come TikTok e YouTube possono ottimizzare l'utilizzo dell'area di visualizzazione degli occhiali, trasformandoli essenzialmente in un grande schermo portatile. Inoltre, la funzionalità Ar consente di posizionare le applicazioni più note in qualsiasi punto dello spazio di visualizzazione e di regolare le dimensioni dell'interfaccia tramite gesti spaziali, migliorando così l'efficienza e l'esperienza complessiva di accesso alle informazioni.

In qualità di piattaforma smart home, Xiaomi ha integrato l'Ar per offrire un'esperienza unica; è possibile, ad esempio, ‘afferrare’ lo schermo di un tipico televisore e di continuare a guardarlo sugli occhiali. Inoltre, è possibile abilitare gli occhiali alle operazioni più comuni degli smart device. Ad esempio, quando si guarda una lampada, è possibile utilizzare i gesti spaziali per fare clic su un pulsante virtuale per accendere o spegnere la lampada. Xiaomi ha anche integrato un'esperienza audio spaziale che consente di collegare gli altoparlanti virtuali all'ambiente reale.

Xiaomi Wireless Ar Glass Discovery Edition richiedono l'accoppiamento con Xiaomi 13 o un altro dispositivo abilitato a Snapdragon Spaces. Gli occhiali sono disponibili in un design color titanio, supportano tre misure di naselli e sono dotati di un’eventuale clip per miopi. In termini di supporto software, gli occhiali sono compatibili con Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXr e il framework di sviluppo Microsoft Mrtk.