Napoli accelera le Scuderie delle startup

NAStartUpDay riparte a settembre con due eventi in un solo giorno. Martedì 26 Settembre sarà una giornata tutta dedicata all’innovazione; una giornata che ambisce a migliorare il territorio e a far nascere nuove imprese ed economie. Un evento in streaming con inizio alle ore 13:00, seguito da un altro evento fisico che inizierà alle ore 17:30 con il ritorno del networking dell’innovazione dal vivo, in uno spazio speciale, le Scuderie Sansevero dell’artista, Lello Esposito.

«Ho accolto con piacere l’idea di ospitare nel mio atelier l’incontro degli innovatori napoletani più accelerati», dichiara, Lello Esposito. «Gli artisti sono dei visionari, hanno cioè la capacità di vedere oltre la realtà del momento. Per me è importante guardare al futuro con un occhio sempre attento alle radici e alla tradizione, crescere, cambiare, innovare», prosegue l’artista.

Il NAStartUpDay parte online alle ore 13.00 sui canali di NAStartUp, svelando quattro nuove startup da tutt’Italia. Il secondo appuntamento fisico, dal titolo Napoli Accelera, inizierà alle 17:30 alle Scuderie di Palazzo Sansevero, in Piazza San Domenico Maggiore.

«Ripartiamo con una nuova Evoluzione in presenza e online.

Per l’evento in presenza saremo ospiti di chi meglio rappresenta la creatività e l’inventiva napoletana nel mondo, Lello Esposito. Da sempre l’arte è un acceleratore per Napoli, ci mostra e costruisce il futuro. Ecco perché abbiamo sempre voluto contaminare l’innovazione con l’Arte e con altri saperi, nella visione che innovare è sempre un lavoro condiviso che richiede molteplici punti di vista.», spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

Il meglio dell’innovazione Made in Italy

Sono quattro nuovi progetti, che spaziano dall’industria 4.0, al recruiting, fino all’aria aumentata, ad essere On Air a StartUpPlay alle ore 13.00 su canali streaming di NAStartUp. Da Taranto arriva l’innovazione di Ettore Rosati: si chiama Techloop ed è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che ambisce a migliorare efficienza e produttività nell’ambito delle smart factory. A Torino nasce Greamm, di Claudia Sanna, che supporta le aziende del food & beverage nel prendere decisioni strategiche nella supply chain. Camelot invece è l’invenzione di Luca Tripiedi da Perugia: un’innovazione nel mercato del web recruiting. Infine, produce aria aumentata la startup di Bernald Leone da Roma. Sensosan migliora l’aria negli ambienti, offrendo benefici sulla salute e sul benessere di chi li vive.

I social media del futuro

Nella rubrica ReadyNnovation che ospita autori di libri di innovazione, curata dal giornalista, Giancarlo Donadio, protagonista sarà Cristiano Carriero, imprenditore di La Content e autore del libro, Post social media era. Costruire community, relazionarsi e fare business oltre l'algoritmo, edito da Hoepli.

Napoli Accelera (dal vivo)

Tanti ospiti, eccellenze del territorio, ci saranno anche nell’appuntamento live, Napoli Accelera. Lello Esposito, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana, ospita il team di NAStartUp, con Brigida Ardolino, Maria Maddalena Ascione e Michele De Sena, insieme a tanti ospiti che racconteranno le loro iniziative per accelerare il territorio. Tra questi ci saranno Michele Boccia, avvocato, presidente del Rotary Pompei che racconterà diversi grandi eventi che coinvolgono NAStartUp (ma non solo). Massimiliano Cerrito, presidente del Festival barocco napoletano, illustrerà i nuovi progetti concertistici e formativi della nuova Scuola musicale napoletana e seguirà un momento musicale a cura del maestro, Emanuela De Rosa. E ancora Alan Smith, Site Manager presso STMicroelectronics racconterà i 10 anni del suo progetto di accelerazione, NeaPolis Innovation che si occupa di intensificare i rapporti di collaborazione nel campo della ricerca e della formazione tecnico-scientifica con eventi, campus e seminari. Ci saranno anche rappresentanti del mondo del venture capital, come Roberto Magnifico, partner & board member di LVenture Group.

Gli altri acceleratori che racconteranno le loro esperienze saranno Angela Comparone, dirigente scolastico di Isis Europa di Pomigliano D’Arco, recentemente annoverato tra le 10 scuole più innovative del mondo. Pierluigi Fusco, imprenditore, presenterà 081 Stand for Naples, un’associazione no profit che vuole promuovere l'arricchimento culturale e paesaggistico, nonché lo sviluppo sociale ed economico della città di Napoli. Infine, Rosa Giordano racconterà la sua esperienza in Kam Na Yi Nere, un progetto che mette insieme attivisti di diversi background e professioni che operano in Burkina Faso, per promuovere l’alfabetizzazione e l’inclusione dei bambini più svantaggiati.