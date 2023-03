A Napoli e Pompei rilevamenti “pedonali” per apple mappe

Questo mese chi abita a Napoli e Pompei potrebbe imbattersi in operatori che camminano portando in spalla degli “zainetti” particolari.

Come attività complementare alla raccolta di immagini tramite veicoli, apple sta utilizzando un sistema portatile a zaino per raccogliere immagini e dati LiDAR nelle aree di Napoli e Pompei da marzo al 21 aprile, nelle aree dove non è possibile accedere con l’auto.

Il sistema di raccolta dati pedonale è una versione più compatta del sistema di raccolta su veicolo, ma consente comunque di raccogliere nuvole di punti e immagini LiDAR. La raccolta dei dati con questi dispositivi può includere luoghi come zone pedonali, parchi, piazze e aree di servizio,dove i dati possono essere utilizzati per creare mappe 2D.



Le nuove mappe sono state introdotte in tutti gli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia e vengono rilasciati costantemente nuovi aggiornamenti e miglioramenti.