Next Open Innovation, Fabio De Felice nuovo presidente del comitato

Fabio De Felice, fondatore di Protom e docente presso il dipartimento di ingegneria dell'università degli studi di Napoli Parthenope, è il nuovo presidente del comitato tecnico-scientifico dell’associazione Noi (Next Open innovation).

«Sotto ogni punto di vista il futuro del genere umano passa per un uso oculato e sapiente delle tecnologie. La sostenibilità ambientale, economica e sociale non si raggiunge senza il supporto fondamentale di sistemi come l’intelligenza artificiale. Una prospettiva del mondo aperto e innovativo ha bisogno di una transizione incardinata nelle prerogative della digitalizzazione. Anche le città del futuro dove si concentra la parte preponderante della popolazione del mondo, potranno assicurare qualità dei servizi e della vita confidando sull’utilizzo intelligente dei dati. Scenari nei quali è confortante vedere i giovani di oggi muoversi con maggiore agilità delle generazioni precedenti. La dimensione Noi appartiene a loro perché favorisce le loro aspettative e i loro sogni» afferma il professor De Felice.