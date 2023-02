Nice Hub Powerbank, il device che alimenta la smart home

La connessione costante di tutti i dispositivi e le soluzioni della propria Smart Home sono ormai un fattore imprescindibile per la gestione dell’ecosistema casalingo. Improvvise interruzioni di corrente oppure una connessione internet instabile sono imprevisti che devono essere messi in preventivo, soprattutto in scenari di mobilità. Per rispondere a questa esigenza, Nice ha presentato HubPowerbank, un router mobile WiFi/Lte/3g compatto, che consente di alimentare il gateway Yubii Home e, se dotato di una scheda Sim, di connetterlo ad una rete Internet WiFi di backup.

HubPowerbank funge da caricatore portatile e dispone di una batteria ricaricabile Usb da 4600 mAh; inoltre, può accedere a internet attraverso il router integrato 3g/4g (Lte) con l’aggiunta di una scheda Sim – tramite cui può anche ricevere e inviare messaggi Sim – e dispone di diverse modalità di risparmio energetico e di una slot per scheda Sd.

I gateway per la casa intelligente utilizzano in genere l'energia che ricevono dalla rete elettrica e dalla rete Wi-Fi domestica: se una di queste fonti si guasta o diventa instabile, Nice HubPowerbank entra in gioco, supportando il device come fonte di backup, in grado di fornire energia e connettività internet fino a 12 ore. In caso di guasto o di temporanea mancanza di connettività internet, il device presentato da Nice garantisce la continuità della connessione al cloud, assicurando tutte le funzioni del gateway Smart Home.

Gli scenari di applicazione di questo device sono infiniti. Per coloro che necessitano di una connessione sicura e stabile anche in mobilità, ad esempio in camper o in barca, la combinazione di Yubii Home con i sensori di sicurezza e Nice HubPowerbank offre la possibilità di godere di tutti i vantaggi della Smart Home in qualunque contesto, permettendo di collegare fino a 10 dispositivi Wi-Fi, con accesso remoto a Yubii Home. Ma anche a casa HubPowerbank consente di continuare a ricevere notifiche da tutti i sensori, avvisando in maniera tempestiva in caso di allagamenti, incendi o tentativi di effrazione, anche se l'alimentazione elettrica nell’area è stata interrotta, magari a causa di un temporale o di maltempo.

HubPowerbank aumenta la stabilità e l'affidabilità dell'ecosistema Nice Smart Home, garantendo case e uffici sicuri, accessibili, intelligenti, sostenibili e confortevoli, in ogni situazione.