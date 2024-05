Per orientarsi nel nuovo pianeta o buco nero creato dalla IA generativa, il passo più importante è liberarsi dell'ossessione novecentesca. Il dubbio e il timore che l'intelligenza delle macchine possa sopravanzare quella umana. Abbiamo passato decenni a interrogarci quando sarebbe riuscita a batterci in una sfida a scacchi, o se avrebbe avuto mai la sensibilità e originalità per scrivere delle belle poesie.

Sono domande superate. È probabile che l'umano conserverà alcune doti che le macchine non svilupperanno mai. Ma questa domanda importantissima non cambierà il ruolo pervasivo che, nel volgere di pochissimo tempo, l'IA generativa ha già assunto nelle nostre vite. Praticamente in ogni settore della società e dell'economia. Come cercherà di illustrare il convegno che il Mattino dedica al tema, giovedì, nella cornice del Campus di San Giovanni.

La trasformazione

La chiave, infatti, della trasformazione è la rapidità di diffusione, e il fatto che siamo passati immediatamente dal livello macro del cambiamento al micro, quello cioè che impatta sull'uso individuale quotidiano. Lo studioso spagnolo Carlos Delgado Kloos ha evidenziato la differenza rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali. Nella prima rivoluzione, è trascorso oltre un secolo perché dai grandi macchinari a vapore che avevano innovato i trasporti dai canali alle ferrovie - si arrivasse agli autoveicoli e alla circolazione privata.

Lunghissimo è stato anche l'intervallo tra le prime centrali elettriche che hanno illuminato le città e gli elettrodomestici entrati lentamente in ogni abitazione. Oggi che tutti possediamo uno smartphone e un personal computer, abbiamo dimenticato che per decenni i calcolatori sono stati delle gigantesche attrezzature limitate a poche sedi di ricerca. La novità più dirompente della intelligenza artificiale generativa è che, nel volgere di mesi, l'uso di ChatGPT e dei pochi altri analoghi Large Language Models come Gemini e Claude è diventato accessibile a centinaia di milioni di utenti, insieme a una proliferazione di app per gestire attraverso l'IA le più diverse esigenze e funzioni.

La novità

In sintesi, la vera novità della rivoluzione artificiale è la personalizzazione. La straordinaria flessibilità e adattabilità alle scelte dei singoli individui.

Il fenomeno era già iniziato con i social, che avevano messo a disposizione di miliardi di utenti la possibilità di esprimersi fin troppo liberamente. E ne abbiamo visto presto l'impatto sul mondo dell'informazione, e della politica. Le masse, che fino a ieri venivano plasmate e gestite dalle elites e dai partiti, accedono oggi direttamente e a titolo individuale alle nuove piazze di discussione, portandosi il proprio bagaglio di seguaci, e di più o meno fondate convinzioni. Ma, con l'intelligenza artificiale, si passa dal dire al fare. Dal mondo delle opinioni a quello delle azioni. Lo stesso acronimo GPT indica come si tratti di una tecnologia multiuso, che ciascuno può programmare e indirizzare a seconda della necessità, e volontà. È questo il lato più promettente e preoccupante dell'era in cui stiamo entrando.

Agli esordi, si erano moltiplicati gli appelli di guru e scienziati perché ci fosse una moratoria sulla crescita delle nuove piattaforme, con alcuni che addirittura paventavano il rischio che la IA generativa potesse trasformarsi in un meccanismo distruttivo, come e peggio dell'energia nucleare, e finisse fuori controllo. Si tratta di paure ancestrali, che tornano alla ribalta ogni volta che l'uomo è chiamato a confrontarsi con l'idea della libertà assoluta. E ad ogni tornante della Storia, la frontiera viene spostata più avanti. Stavolta, per la prima volta, il mito prometeico dell'uomo che prende in mano il proprio destino può diventare la condizione quotidiana della nuova società artificiale.

Potrebbe apparire un paradosso, l'umano che, per appropriarsi di se stesso, è costretto a trasformarsi in macchina. Ma si tratta di un nodo gordiano che solo ciascuno di noi può decidere se e come sciogliere.