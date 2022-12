Nothing apre il suo primo store nel cuore di Soho a Londra

Il 10 dicembre Nothing ha aperto il suo primo spazio retail nel quartiere di Soho a Londra: un negozio di due piani boutique-style che fungerà da vetrina sul brand per la community, gli amanti del tech e chi lo conosce per la prima volta.

Lo store su misura di 785 metri quadrati è aperto sette giorni a settimana e ha in stock lo smartphone Nothing Phone (1) e gli auricolari Ear (stick), oltre che merchandising ed edizioni limitate di prodotti. All’interno dello store ci sono anche collezioni curate da brand di moda e design ed è possibile inoltre trovare prodotti audio dell'azienda partner Teenage Engineering.

Lo store Nothing sarà un laboratorio di idee e un punto di ritrovo per la community. Lo spazio compatto ma flessibile mette l’accento su materiali di alta qualità e su piccoli dettagli che riflettono l’identità di prodotto dal design trasparente di Nothing.

«Il 2022 è stato un anno fondamentale per Nothing grazie al lancio del nostro primo smartphone, il Phone (1), e degli auricolari Ear (stick). Siamo quindi entusiasti di aprire le porte dello store Nothing a Soho per permettere ad ancora più persone di provare i nostri prodotti», ha detto Carl Pei, Ceo e co-fondatore di Nothing.

All’interno del negozio è anche presente una speciale parete flip-dot da 4.000 luci che può essere programmata al momento, per creare una storia in continuo cambiamento. Inoltre, è stata installata una cabina telefonica in stile retrò in cui il Phone (1) è operativo come servizio clienti ufficiale dello store.

Il tavolo dimostrativo al centro della stanza al piano terra è costruito su misura: ha dei cassetti nascosti che, una volta aperti, rivelano portagioie ottici. Il piano inferiore del negozio servirà anche da spazio gallery per mostre ed eventi.

«Siamo entusiasti di accogliere Nothing nella nostra community di negozi al dettaglio indipendenti e innovativi di Soho. Nothing, brand inglese basato sul design, è una grande aggiunta e siamo felici che sia l’unico negozio di tecnologia nel quartiere», ha detto Samantha Bain-Mollison, Retail Director di Shaftesbury.

Lo store ospiterà anche eventi della community, workshop, eventi pubblici e lanci di prodotto. A gestione dello store sono stati creati quattro nuovi ruoli: il Retail Lead e il Retail Deputy e due Store Associate.