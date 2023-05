Pronta la nuova interfaccia per i devices Honor

Honor ha ufficialmente annunciato il programma di lancio di MagicOs 7.1. La nuova interfaccia grafica sarà disponibile su una serie di smartphone targati Honor, rafforzando ulteriormente l’impegno del produttore nel fornire esperienze d’uso smart e senza interruzioni. Potenziando l’ottima collaborazione tra sistemi, dispositivi ed ecosistemi, l'ultima versione di MagicOs 7.1 introduce nuove funzionalità e miglioramenti che trasformano le esperienze basate sui dispositivi in esperienze incentrate sull'utente finale. L'aggiornamento è disponibile per Magic4 Pro e sarà presto distribuito alla serie 70, 50, 50 Lite, Magic4 Lite e Magic4 Lite 5g. I modelli Magic 5 Lite 5, x7 e x8 inizieranno invece a ricevere l'aggiornamento nel terzo trimestre del 2023.

Basata su Android 13, la release offre un'ampia gamma di funzioni smart che aiutano a incrementare ulteriormente la produttività. Facilitando la condivisione dei servizi tra i dispositivi, MagicRing presente in questo aggiornamento, elimina la necessità di connessioni, comunemente presenti nelle soluzioni tradizionali. La funzione consente a più dispositivi, infatti, di connettersi automaticamente tra loro, con un controllo incrociato e una consapevolezza della posizione che facilitano l'utilizzo di più schermi contemporaneamente.

Oltre al trasferimento di file, alla ricezione di chiamate in arrivo e notifiche di messaggi, la collaborazione tra più dispositivi consente l’utilizzo della medesima tastiera e lo stesso mouse su più dispositivi, aiutando a gestire le attività quotidiane con un'efficienza eccezionale.

Il miglioramento di Notes, inoltre, aggiunge il supporto di un nuovo gesto di scorrimento con tre dita verso il basso per contrassegnare rapidamente le informazioni e introduce l'annotazione di Pdf e la sincronizzazione di audio e testo per migliorare la produttività per coloro che sono sempre in movimento. Honor Notes supporta anche la sincronizzazione dei dati e la collaborazione tra i dispositivi, garantendo una maggiore comodità e assicurando il costante accesso agli appunti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

«L'ultimo MagicOs 7.1 è una vera e propria testimonianza della tecnologia human-centric di Honor. Grazie alla connettività migliorata e alle funzionalità di collaborazione tra dispositivi, L’utilizzatore è posto al centro di tutte le interazioni», ha dichiarato George Zhao, Ceo di Honor Device.