Presentata ufficialmente la nuova Realme 11 Pro Series

Presentata ufficialmente in Italia l'innovativa realme 11 Pro Series che comprende due modelli, l’11 Pro+ 5g e l’11 Pro 5g. Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5g, vanta una fotocamera con SuperZoom Ois da 200Mp e si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung Isocell Hp3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un'apertura di f/1,69, il tutto in una configurazione premium.

Con la tecnologia Tetra2pixel, realme sprigiona tutto il potenziale del sensore, che assicura sempre foto chiare e nitide anche in condizioni che vanno da un'illuminazione sufficiente a un ambiente buio. La nuova serie supporta anche il Super Ois (stabilizzatore ottico dell’immagine) a livello hardware, per aumentare la velocità di ripristino dell'obiettivo del 40%, in modo da ottenere immagini e video nitidi nella maggior parte delle situazioni di movimento. Con la tecnologia In-sensor Zoom, il top di gamma è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all'altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza. Il segmento focale 2x è noto come il più celebre per la modalità ritratto: il realme 11 Pro+ 5g è infatti in grado di scattare foto con un obiettivo Slr, creando effetti naturali di sfocatura dello sfondo e rendendo i primi piani più evidenti. Con l'aiuto della tecnologia di rilevamento del soggetto e quella di ritaglio automatico, realme ha lanciato la prima tecnologia di Auto-zoom al mondo.



Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalità street photography permette di scattare fotografie utilizzando filigrana e filtri che donano alle immagini un’atmosfera esclusiva e vintage.

La serie Realme 11 Pro è dotata di un display curvo con refresh rate a 120Hz e un touch sampling rate a 1260 Hz con algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell'uso quotidiano.

L’impugnatura comoda, grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65% e la sottilissima cornice da 2,33mm, garantisce un'eccellente esperienza di presa e maneggevolezza. Lo schermo è inoltre super resistente, grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore, sia in quella anteriore e vanta fino a 950 nits di luminosità massima.

La nuova serie 11 Pro ha ricevuto anche due certificazioni di protezione degli occhi da parte del Tüv Rheinland, offrendo una combinazione di visione strobe-free in condizioni di scarsa illuminazione e di bassa luce blu, per alleviare l'affaticamento visivo durante le lunghe maratone di film e serie tv.

Realme renderà il design sempre più un elemento focale della sua serie numerica. Di quest’ultima, sono stati spediti più di 50 milioni di pezzi in tutto il mondo e 3 milioni in Europa, contribuendo in modo significativo al percorso del brand verso il traguardo dei 100 milioni di unità vendute in tempi record.



Il realme 11 Pro+ 5g con 12Gb+512Gb sarà disponibile al prezzo di 519,99 euro con offerta di lancio a 469,99 euro. Il modello Pro 5G invece, sarà disponibile in due varianti, con 8Gb+256Gb al prezzo di 399,99 euro con offerta di lancio a 369,99 euro, e con 8Gb+128Gb al prezzo di 379,99 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili nei colori Sunrise Beige e Astral Black,