Nuove ed interessanti funzionalità in vista per Whatsapp

Whatsapp è costantemente impegnata nella ricerca di nuovi modi per mantenere i messaggi sicuri e privati. Recentemente, il popolare servizio di messaggistica istantanea ha introdotto due nuove ed interessanti funzioni: la prima chiamata Lucchetto chat, permette di proteggere le conversazioni più intime con un livello aggiuntivo di sicurezza.

In altre parole, quando si usa il lucchetto, la chat viene rimossa dalla posta e nascosta in una cartella dedicata cui è possibile accedere solo con la password o con i dati biometrici del nostro dispositivo, ad esempio l'impronta digitale.

Inoltre, i contenuti della medesima chat vengono nascosti automaticamente anche nelle notifiche.

Questa funzione è stata ritenuta utile quando capita di condividere il telefono con altri familiari o parenti e in quel preciso momento, quando il telefono è in mano di qualcun altro, arriva un messaggio speciale. Per applicare il lucchetto, basta toccare tocca una chat individuale e seleziona l'opzione lucchetto.

Per visualizzare queste chat bisogna trascinare lentamente verso il basso la posta e inserire la password o i dati biometrici dello smartphone. Nei prossimi mesi Whatsapp ha già fatto che sapere che saranno aggiunte al lucchetto ulteriori opzioni, tra cui la funzione di blocco per i dispositivi complementari e la possibilità di creare una password personalizzata per le chat, che sarà diversa da quella del telefono.

La seconda funzionalità annunciata da Whatsapp riguarda la possibilità di modificare i messaggi inviati per un errore o, semplicemente, se cambiamo idea su ciò che abbiamo scritto. In ambedue i casi, il servizio offre con questo aggiornamento un controllo ancora maggiore sulle nostre chat. Infatti, fino a 15 minuti dopo l'invio, basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere "Modifica" dal menu. Accanto a questi messaggi comparirà "Modificato"; in questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche. In tale contesto, è bene sottolineare che, come per tutti i messaggi personali, i file multimediali e le chiamate, anche i messaggi modificati sono protetti da crittografia end-to-end.

Quest’ultima funzionalità ha già cominciato il suo roll-out e sarà dispoinibile per tutti nelle prossime settimane.