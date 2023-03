Nuove emoji iOS 16.4 (asino, wi-fi, zenzero) e isolamento vocale nelle telefonate: ecco le novità per Apple

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 16.4. L'upgrade prevede tante novità interessanti. Innanzitutto, ha risolto i problemi della nuova architettura HomeKit - fermata con iOS 16.2. Ha introdotto l’isolamento vocale nelle chiamate telefoniche per ridurre i rumori ambientali e l’SOS via satellite. Ma quello che ha colpito più di tutto gli utenti sono le nuove emoji.



Le novità

iOS 16, uscito a settembre del 2022, è alla sua quarta iterazione. In iOS 16.4 ci sono 21 nuove emoji, già approvate dall’Unicode Consortium, tra cui una serie di gesti delle mani. I siti web e le web app aggiunti alla Home da Safari ora saranno in grado di usare il sistema di notifiche nativo di iOS. Le notifiche potranno inoltre essere gestite nell’apposito menu delle Impostazioni come qualsiasi altra app. Questa funzione sarà sfruttabile dagli utenti solo se gli sviluppatori dei siti web apporteranno delle modifiche per implementarla. Anche i browser di terze parti, come Chrome, Edge o Safari, potranno aggiungere i siti web alla Home.

Sono state introdotte 13 nuove azioni tra i Comandi rapidi, tra cui anche la possibilità di intervenire sull’Always-on dei nuovi iPhone 14 e di gestire lo spegnimento, il riavvio, e il blocco schermo del terminale.



Isolamento vocale

Inoltre iOS 16.4 introduce l’isolamento vocale per le chiamate telefoniche, lo stesso già utilizzabile solo in FaceTime, che in sostanza elimina i rumori ambientali di fondo per rendere più precisa la voce del chiamante.

Non nasce come impostazione predefinita: per attivarla, una volta avviata una chiamata telefonica, sarà necessario aprire il Centro di controllo e passare dalla modalità standard a quella di isolamento vocale. Il percorso inverso, invece, disattiverà la funzione.



SOS via satellite

L’aggiornamento a iOS 16.4 accoglie l’Italia tra i Paesi che possono utilizzare su tutti i modelli di iPhone 14 la funzionalità SOS Emergenze via satellite, ovverosia quella che permette di chiedere aiuto nelle zone non coperte da alcun operatore telefonico utilizzando la costellazione Globalstar composta da 24 satelliti.

Problemi risolti

La nuova architettura di HomeKit, vista per la prima volta su iOS 16.2, era stata messa in pausa da Apple anche a causa dei problemi manifestati da alcuni utenti che non riuscivano più a ricevere inviti da Case altrui.

Con iOS 16.4 tutti i problemi della nuova HomeKit dovrebbero essere stati risolti. L'architettura porta miglioramenti nelle prestazioni dell’app Casa e nella velocità dei comandi impartiti ai dispositivi IoT. L’aggiornamento a iOS 16.4 ha inoltre sistemato un bug che poteva far diventare poco reattivi i termostati compatibili con Matter aggiunti ad Apple Casa.

iOS 16.4 introduces 21 new emojis. pic.twitter.com/bV3PuqBLhQ — Pop Base (@PopBase) March 27, 2023

iOS 16.4 ha ridato l’animazione per sfogliare i libri all’app omonima, il supporto per l’angolazione e la posizione del cursore «over» di Apple Pencil su iPad, l’Always-on tra le funzioni Full immersion e il supporto al controller DualSense di PlayStation 5.