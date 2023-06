I nuovi dispositivi Amazon Echo Pop e Show 5 disponibili in Italia

Disponibili anche in Italia i nuovi Echo Pop ed Echo Show 5, rispettivamente al prezzo di 54,99 e 109,99 euro. Entrambi i dispositivi supportano Matter, semplificando così il collegamento con gli altri devices integrati nell’eco-sistema per la Casa Intelligente.

Echo Pop

L’ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi Echo, dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Basta chiedere semplicemente ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, aggiungere elementi alla lista della spesa oppure controllare luci e prese intelligenti compatibili. Echo Pop è disponibile nei colori Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio; a questi, vendute separatamente al prezzo di 22,99 euro, si aggiungono le custodie, nelle tonalità Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente (si illumina al buio). Inoltre, per liberare spazio sui ripiani di casa, è possibile fissare il dispositivo alla parete con un nuovo supporto a scaffale, anch’esso aquistabile a 22,99 euro.

Echo Show 5 (3a Gen)

Il nuovo Echo Show 5 (3a Gen) combina la praticità d’uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare facilmente videochiamate con amici e familiari.

Il nuovo dispositivo è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo, che raddoppia i bassi e offre un suono ancora più nitido. Echo Show 5 (3ª gen) è disponibile nei colori Antracite, Bianco e Azzurro. Il supporto regolabile invece, con porta di ricarica Usb-c è venduto a 32,99 euro.

Entrambi i dispositivi sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, possiedono il badge Climate Pledge Friendly e sono certificati Carbon Trust. Inoltre, sono dotati di una modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia quando non sono in funzione.

I due nuovi Echo sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy. Essi sono dotati di copri-telecamere integrati, includono un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.