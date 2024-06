Nuovi monitor Acer Predator: velocità e immagini sbalorditive

All'edizione appena conclusasi del Computex 2024 di Taipei, Acer ha annunciato tre nuovi monitor gaming della lineup Predator, progettati per appassionare i giocatori che ricercano dispositivi affidabili per l’uso quotidiano. I nuovi modelli includono il Predator x27u f3, il Predator x34 x5 e il Predator x32 x3, dotati di brillanti display Oled, alto refresh rate e prestazioni ultra fluide.

Questi potenti dispositivi, compatibili con Nvidia G-Sync, eliminano lo stuttering e lo sfarfallio per un'esperienza fluida e senza strappi. Essi integrano senza soluzione di continuità la tecnologia Amd FreeSync Premium Pro che elimina il ghosting e offre una fluidità impareggiabile, garantendo che ogni frame sia reso in modo impeccabile. Con la profondità di colore a 10 bit, le immagini cinematografiche mostrano un contrasto e colori sorprendenti.

Predator x27u f3: velocità massima per proplayer

Questo monitor gaming Oled da 27 pollici è progettato per un gioco ultra-fluido, con un refresh rate di 480Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms. Esso offre ai giocatori immagini di qualità, con una risoluzione Wqhd (2560x1440) per dettagli ultra nitidi. Dotato di porte Type-c e due porte Hdmi 2.1, il monitor supporta sia il gioco su console sia su Pc e include un connettore sulla base del monitor che consente ai gamer e agli streamer di aggiungere accessori come una webcam o una luce per lo schermo.

Predator x32 x3: potenza 4k per immagini sbalorditive

Il Predator x32 x3 offre un ampio display Oled da 31,5 pollici 4k Uhd (3840x2160) con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms per garantire un gioco super veloce e fluido. Con Frequenza e Risoluzione Dinamiche, i giocatori sono in grado di privilegiare sia il refresh rate che la risoluzione, adattando l'esperienza di gioco alle proprie esigenze. Essi possono optare per un sorprendente 4k Uhd a 240 Hz o per un fluido Fhd a 480 Hz, a seconda delle richieste del gioco. Dotato di porta Type-c e due porte Hdmi 2.1, il Predator x32 x3 offre anche una connettività versatile sia per i giocatori su console che su Pc.

Predator x34 x5: display curvo e ampio per velocità incredibili

Il Predator x34 x5 è progettato per dominare il campo di battaglia con un display di dimensioni gigantesche e prestazioni di prima classe. I giocatori che desiderano un'esperienza coinvolgente e reattiva saranno stupiti dall’ampia area di visualizzazione del monitor, dalla curvatura 1800r e dal pannello Oled Uwqhd (3440x1440). Per un gameplay senza soluzione di continuità ad alta velocità, il monitor offre un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (G to G).

Due Hdmi 2.1, la DisplayPort e il supporto Type-c consentono eccellenti opzioni di connettività. Per il massimo comfort, i nuovi monitor offrono inclinazione, rotazione e altezza regolabili, permettendo ai giocatori di trovare l'angolo di visione perfetto in qualsiasi situazione. Essi sono dotati anche di due speaker da 5 watt per un audio di qualità e di uno switch Kvm integrato per passare facilmente tra due Pc con un solo setup di tastiera e mouse.

Progettati per sessioni di gioco prolungate, presentano tecnologie BlueLightShield Pro, flickerless, low-dimming e ComfyView per aiutare a prevenire l'affaticamento degli occhi.

Acer ha inoltre implementato diversi meccanismi di protezione dello schermo Oled per prolungare la durata e mantenere la qualità dell'immagine del monitor.

Prezzi e disponibilità

Il Predator x34 x5 e x32 x3 saranno disponibili in Italia nel q4 al prezzo entrambi di 1399 euro. Il Predator x27u f3 invece, sarà disponibile in Italia nel q3 al prezzo di 1199 euro.