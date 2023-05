In arrivo nuovi Travelmate di Acer per il lavoro ibrido

La linea Acer TravelMate si arricchisce di nuovi modelli business adatti al lavoro in movimento. Alimentati con processori Intel Core vPro di 13a generazione, dotati di display oled 16:10, batteria di lunga durata con ricarica rapida da 65wh e accesso protetto con lettore di impronte digitali o fotocamera Ir, i nuovi devices sono progettati per soddisfare le esigenze di prestazioni e mobilità tipiche del lavoro ibrido di oggi.

Tutti i laptop business TravelMate sono dotati di Windows 11 e della tecnologia Acer Dust Defender per ridurre al minimo l'accumulo di polvere e mantenere costanti le prestazioni ad alta potenza. I notebook dispongono anche della tecnologia Light Sensing, in grado di rilevare in modo intelligente il colore e la luce dell'ambiente per regolare, di conseguenza, la luminosità e la temperatura del colore del display in modo che lo schermo offra un'esperienza visiva migliore. Dal lato sicurezza i nuovi devices di Acer sono provvisti di Windows secured-core con Tpm 2.0, che garantisce una protezione immediata; in abbinamento alla tecnologia User Sensing, essa mantiene i dati al sicuro bloccando lo schermo quando ci si allontana.

Infine, la tastiera addotata per questa serie di notebook offre touchpad più grandi, clic più silenziosi e tasti con una distanza di spostamento di 1,55mm per una digitazione più veloce e fluida.

TravelMate P6 14

Si tratta di un notebook business premium di ultima generazione per i professionisti che si spostano di frequente. Esso offre un'ampia superficie con un pannello di visualizzazione Oled con risoluzione 2,8k(2880x1800), un rapporto di aspetto 16:10 e la copertura del 100% dello spazio colore Dci-p3. Alimentato da chip Intel vPro e certificazione Intel Evo, questo notebook business di fascia alta vanta un’elevata potenza, in quanto dotato di processori Intel Core i7 di 13ma generazione, 32Gb di memoria lpddr5 e di una batteria a ricarica rapida da 65wh. Le riunioni di lavoro online e le videochiamate sono ulteriormente migliorate grazie alla webcam Ir Fhd del notebook, alla tecnologia di riduzione del rumore Ai-powered con Acer PurifiedVoice e agli altoparlanti rivolti verso l'alto con Dts Audio. La funzione PrivacyPanel consente di oscurare gli angoli di visione oltre i 90° per difendersi dagli sguardi indiscreti.

Il portatile TravelMate P6 14 è inoltre dotato di connettività wi-fi 2x2 6e e 5g per una connessione Internet wireless più veloce e potente, necessaria quando siamo in movimento.

TravelMate P4 14 e P4 Spin 14

Le versioni TravelMate P4 da 14 e 16 pollici, insieme ai notebook TravelMate P4 Spin, offrono prestazioni di nuova generazione grazie ai processori Intel Core i7 vPro di 13ma generazione e alle Gpu Nvidia GeForce rtx2050. In particolare, il modello P4 14 è caratterizzato da uno chassis leggero in lega di magnesio e da un ampio schermo 16:10 a cornice sottile con risoluzione fino a 2,2k, che offre una grafica migliorata in un nuovo design premium. Il P4 Spin 14 convertibile è dotato di CorningGorilla Glass, un pannello touchscreen con risoluzione fino a wuxga e un pennino agganciabile per prendere appunti manualmente.

TravelMate P2 14 e P2 16

I portatili della serie TravelMate P2 presentano uno schermo wuxga (1920 x 1200) da 14 e 16 pollici 16:10 Ips con un angolo di visione fino a 170 gradi. Questi notebook, compatti ed alimentati da processori Intel Core di 13a generazione e Gpu Nvidia geforce rtx 2050 offrono una migliore esperienza d’uso, grazie al touchpad OceanGlass più grande, ai tasti con una corsadi 1,55mm e alla cerniera che ruota di 180 gradi che consente una maggiore maneggevolezza. La connessione a Internet e alle periferiche è resa più semplice grazie al supporto di wi-fi 6e e 4g lte, oltre ad un'ampia gamma di porte, come la porta Thunderbolt 4 di tipo C che supporta il trasferimento dati a 40 Gbps e il doppio display 4K.

I prezzi della nuova linea Travelmate business variano da un massimo di 1399 euro per il modello TravelMate P6 14 a 999 euro del modello TravelMate P2 14 e la disponibilità in Italia sarà assicurata da Acer tra giugno e luglio prossimi.