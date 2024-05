Nuovi Tv Samsung, l’Ai debutta nell’Home Entertainment

In occasione del consueto evento annuale Unbox & Discover, Samsung offre un nuovo approfondimento della line-up 2024 di Tv e soundbar supportate dall’intelligenza artificiale.

Neo Qled 8k è il modello di punta dell’ultima linea di Tv Samsung, un concentrato di caratteristiche che ridefiniscono l’esperienza del grande schermo. Grazie alla sua tecnologia di immagine, guidata dall’intelligenza artificiale che mette in risalto i dettagli più fini con una chiarezza e una naturalezza eccezionali, ogni scena è una festa per gli occhi, dalle espressioni facciali alle sfumature più sottili.

Il dispositivo presenta l’avanzato processore Nq8 Ai Gen3 che segna un salto significativo nella tecnologia Ai applicata ai Tv. Dotato di un’unità di elaborazione neurale (Npu), esso offre velocità doppia rispetto al suo predecessore, insieme a un aumento di otto volte delle reti neurali, da 64 a 512, garantendo un’esperienza visiva eccezionale con dettagli nitidi, indipendentemente dalla sorgente di ingresso.

La tecnologia 8k Ai Upscaling Pro trasforma i programmi e i film adattandoli perfettamente al display 8k, consentendo di godere di un livello di dettagli e di nitidezza delle immagini superiore a quello dei televisori 4k tradizionali. Inoltre, Ai Motion Enhancer Pro rende più fluida e chiara l’azione veloce, mentre Real Depth Enhancer Pro aggiunge una profondità realistica all’immagine e fa entrare lo spettatore nella scena ogni volta.



Il Neo Qled 8k offre anche un audio preciso grazie alla tecnologia audio Ai. L’Active Voice Amplifier Pro è ora in grado di estrarre i dialoghi dal rumore di fondo, assicurando che ogni parola venga ascoltata chiaramente. Object Tracking Sound Pro invece, arricchisce l’esperienza audio sincronizzando il suono con l’azione sullo schermo, creando un’esperienza visiva più dinamica e coinvolgente.

Infine, Adaptive Sound Pro perfeziona ulteriormente l’esperienza audio regolando in modo intelligente l’audio in base al contenuto e all’acustica della stanza, per un suono davvero ricco e realistico.



Il Neo Qled 8k vanta anche funzioni Ai che comprendono e si adattano alle esigenze degli utenti. L’Ai Auto Game Mode entra in funzione durante il gioco, ottimizzando le immagini e l’audio per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Allo stesso tempo, l’Ai Customization Mode regola l’immagine per ogni scena in base alle preferenze dell’utente, mentre l’Ai Energy Mode non compromette la qualità dell’immagine ed è possibile verificare il consumo energetico in modo semplice e intuitivo.

Queste caratteristiche assicurano che il televisore possa essere il più possibile personalizzabile ed efficiente dal punto di vista energetico per tutte le esigenze di intrattenimento. La linea Neo Qled 8k è disponibile in due modelli e nelle dimensioni di 65, 75 e 85 pollici.





I nuovi schermi Ai di Samsung dispongono anche di una connettività avanzata e funzioni, app e piattaforme intelligenti. Sfruttando la potenza del sistema operativo Tizen, queste innovazioni creano un ecosistema connesso, personalizzato e sicuro, che consente ai dispositivi di integrarsi senza sforzo nel mondo digitale degli utenti, trasformando gli schermi in un hub centrale per tutte le loro esigenze. Inoltre, i più recenti televisori Samsung sono progettati per connettersi all’ecosistema intelligente SmartThings immediatamente dopo l’installazione. Sin dal momento dell’accensione, il nuovo Tv Samsung riconosce e si connette alle reti e ai dispositivi esistenti, il tutto gestito attraverso una semplice notifica sullo smartphone degli utenti.

Anche l’integrazione con questi ultimi raggiunge nuovi livelli. Per esempio, semplicemente avvicinando lo smartphone al televisore si attiverà Smart Mobile Connect, che trasforma il dispositivo in un telecomando universale per il Tv e gli elettrodomestici connessi. Inoltre, è possibile utilizzare gli smartphone come controller di gioco con un’interfaccia utente personalizzabile e un feedback aptico, offrendo un gioco comodo e migliorato a portata di mano.



La linea 2024 Neo Qled 4k porta con sé le innovazioni più avanzate dei più recenti Tv di punta Neo Qled 8k, elevando l’esperienza visiva con funzioni alimentate dal processore Nq4 Ai Gen2. Questo chip avanzato dà vita a quasi tutti i contenuti, garantendo una eccellente risoluzione 4k.

Grazie alla tecnologia Real Depth Enhancer Pro e alla tecnologia Quantum Matrix, lo schermo garantisce un contrasto impeccabile anche nelle scene più complesse. Con il primo display Pantone Validated al mondo per l’accuratezza dei colori e Dolby Atmos per un’esperienza audio coinvolgente, Neo Qled 4k stabilisce il punto di riferimento per l’esperienza Uhd 4k definitiva. I Tv di questa linea sarà disponibile in dimensioni che vanno da 55 a 98 pollici, per adattarsi a diversi ambienti di visione.

Samsung ha presentato, inoltre, il primo Oled al mondo privo di riflessi, che elimina le rifrazioni inutili preservando neri profondi e immagini chiare in qualsiasi condizione di illuminazione. Alimentati dallo stesso processore Nq4 Ai Gen2 i Tv Oled di Samsung vantano funzioni come Real Depth Enhancer e Oled Hdr Pro, portando la qualità dell’immagine a nuovi livelli. In più, grazie a funzioni come Motion Xcelerator 144Hz che assicurano movimenti fluidi e velocità di risposta, l’Oled Samsung è la scelta migliore per i giochi. Completati da un design elegante, i nuovi Oled sono disponibili in tre modelli che vanno da 42 a 83 pollici, perfetti per ogni spazio o ogni casa.



La line-up 2024 di Samsung comprende anche l’ultima Soundbar della Serie Q. Si tratta della q990d, che vanta una configurazione a 11.1.4 canali con Dolby Atmos wireless ed è dotata di una serie di funzioni come il Sound Grouping, per un suono pulsante più pieno che riempie la stanza, e un’opzione per l’ascolto personale che consente agli utenti di godere dei propri contenuti attraverso i diffusori posteriori, senza disturbare gli altri. Infine, Samsung ha presentato le soundbar ultra-sottili s800d e s700d che continuano a offrire una qualità audio eccezionale racchiusa in un design incredibilmente elegante e poco ingombrante.

Acquistando un Tv Samsung entro oggi, sarà possibile ricevere in regalo una Soundbar del valore massimo di 1499 euro. Con Trade Up invece, acquistando un Tv Samsung sempre entro oggi, si potrà richiedere il ritiro del proprio Tv usato Raee per ricevere fino a 500 euro di sconto.