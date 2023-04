Nuovo aggiornamento per Amazon Kindle Scribe

Rilasciato ufficialmente da Amazon il secondo aggiornamento alle funzionalità di Kindle Scribe. Tra queste, l’In-Notebook Bird’s Eye View per una migliore navigazione, perfezionamenti nella lettura e nell’annotazione dei pdf e un layout a due colonne per facilitare la lettura.

Inoltre, Microsoft ha lanciato un nuovo pulsante Send to Kindle all’interno di Microsoft Word attraverso il quale, i clienti di Microsoft365 potranno inviare i documenti direttamente alla loro libreria Kindle dal desktop di Microsoft Word o dall’app del browser. Send to Kindle esiste da oltre 10 anni e, solo negli ultimi mesi, oltre 2 milioni di clienti hanno inviato più di 15 milioni di documenti al mese tramite la funzionalità su Web, iOs, Android, Windows, Mac, Google Chrome ed E-mail. Con il nuovo Kindle Scribe l’esperienza diventa ancorapiù completa: i clienti, infatti, possono ora aggiungere note scritte a mano e sottolineare anche su documenti importati. Le tre nuove funzionalità appena annunciate sono già disponibili per i clienti Windows e prossimamente lo saranno anche per Mac e Web.

Più in particolare, con:

Send to Kindle da Microsoft Word è possibile inviare documenti direttamente dall’applicazione Microsoft Word sul desktop o sul browser per leggerli e rivederli su Kindle, basta semplicemente scegliere il formato.L’opzione “come un documento stampato” consente di scrivere sulla pagina con Kindle Scribe. L’opzione “come un libro Kindle” invece, consente di scrivere appunti a mano.

Con In-Notebook Bird’s Eye View si possono aggiungere, cancellare e spostare le pagine del taccuino.L’applicazione consente di visualizzare nove pagine del taccuino in una sola volta, e le funzionalità di gestione per la selezione di una singola pagina consentono di individuare il contenuto dei taccuini per poterli consultare e gestire facilmente. in questo modo, è ora possibile aggiungere e inserire pagine, oltre a spostarle ed eliminarle.

L’aggiornamento contiene anche miglioramenti per lettura e annotazione dei pdf: i documenti in questo formato includeranno ora la possibilità di aumentare o diminuire il contrasto, una delle funzioni più richieste. Il cursore di contrasto sarà disponibile nei documenti in pdf importati tramite Send to Kindle e nei contenuti del catalogo pdf Kindle, migliorando la leggibilità per la successiva revisione e annotazione.

Infine, con la recente release, si potrà scegliere tra la visualizzazione a una o due colonne quando il dispositivo è in orizzontale.