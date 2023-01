Nuovo HomePod di Apple, qualità del suono eccellente e tanta intelligenza

Ricco di innovazioni e dotato dell'intelligenza di Siri, il nuovo Apple HomePod offre audio computazionale evoluto per un’esperienza di ascolto straordinaria.

Con un tessuto a rete senza cuciture, acusticamente trasparente, e una superficie touch retroilluminata che si illumina fino ai bordi, il nuovo HomePod vanta un bellissimo design che si adatta a qualsiasi spazio. È disponibile in bianco e mezzanotte, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, e include un cavo di alimentazione intrecciato in tinta.

HomePod offre una qualità audio con bassi ricchi e profondi e frequenze alte incredibili. Un woofer ad alta escursione progettato ad hoc, un potente motore che aziona il diaframma da ben 20mm, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in array con beamforming intorno alla base, lavorano insieme per ottenere un’esperienza acustica davvero unica.

Il chip S7 opera in sinergia con il software per offrire un audio computazionale ancora più avanzato, in grado di sfruttare al massimo tutto il potenziale della ricca dotazione. Grazie alla tecnologia di rilevamento della stanza, HomePod riconosce le riflessioni acustiche dalle superfici vicine per determinare se è posizionato contro una parete oppure no, in modo da adattare il suono in tempo reale. Il preciso controllo direzionale separa e indirizza il suono diretto e ambientale, permettendo a chi ascolta di immergersi in voci cristalline e strumentazioni ricche.

È possibile ascoltare un catalogo di oltre 100 milioni di brani con Apple Music, godersi l’audio spaziale con un singolo HomePod o in coppia per un effetto stereo. Oltre a separare il canale destro da quello sinistro, un abbinamento stereo riproduce ogni canale in perfetta armonia, creando una scena sonora più ampia e avvolgente rispetto agli altoparlanti stereo tradizionali.

Sfruttando la tecnologia Ultra Wideband, è possibile trasferire qualsiasi cosa stia riproducendo sull’iPhone, una canzone, un podcast o una chiamata, direttamente su un HomePod. Il device, inoltre, si abbina facilmente a Apple Tv 4k per creare una potente esperienza home theater e con Siri, èpossibile controllare cosa sta riproducendo Apple Tv senza neanche alzare un dito.

Con la funzione riconoscimento suoni, HomePod può riconoscere gli allarmi dei rivelatori di fumo e monossido di carbonio e inviare una notifica direttamente all’iPhone quando viene identificato un suono. Il nuovo sensore di temperatura e umidità integrato è in grado di analizzare gli ambienti interni, così si possono creare automazioni che abbassano le tapparelle o attivano automaticamente il ventilatore quando viene raggiunta una determinata temperatura nella stanza.

Lanciato lo scorso autunno, lo standard Matter consente ai prodotti di domotica di funzionare in diversi ecosistemi mantenendo al contempo i massimi livelli di sicurezza. Apple, insieme ad altri leader del settore, fa parte della Connectivity Standards Alliance. È così che HomePod si collega agli accessori compatibili con Matter e permette di controllarli, funzionando da hub domestico fondamentale, dando accesso all’utente anche quando non è in casa.

HomePod (seconda generazione) può essere già ordinato al prezzo di 349 euro tramite Apple Store. La disponibilità partirà da venerdì 3 febbraio.