Continuano le offerte Oppo fino alla fine del mese

La tecnologia è un ottimo alleato per qualsiasi occasione e Oppo ha annunciato promozioni per tutto il mese di agosto su una selezione di prodotti del suo ecosistema.

Per tutto agosto, infatti, la serie Find x5, che offre un’esperienza premium a 360 gradi grazie alle sue tecnologie innovative, è la protagonista di importanti sconti. In particolare, il Find X5 Pro è disponibile a 649,99 euro, Find X5 è scontato ad un prezzo di 549,99 euro e Find X5 Lite è acquistabile a 299,99 euro.

Per coloro che non vogliono rinunciare a ottime prestazioni della fotocamera e ad un design unico e originale, la serie Reno8 si contraddistingue e permette di catturare tutti i momenti migliori della quotidianità, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Più indettaglio, Reno8 Pro è disponibile in esclusiva sulloStore ad un prezzo di 599,99 euro, Reno8 è acquistabile a 399,99 e infine, Reno8 Lite ad un prezzo di 279,99euro. Uno degli ultimi arrivati, Reno8T, lo smartphone che garantisce prestazioni fluide in ogni momento disponibile a 289,99 euro.

Ma non finisce qui: per gli appassionati di musica Enco Air2 Pro rappresentano l’eccellenza nel settore in termini di prestazioni, design ma anche dal punto di vista della batteria.

Grazie a questi auricolari l’autonomia non rappresenta più una preoccupazione perchè essigarantiscono fino a 7 ore di utilizzo mentre, con la custodia di ricarica, si raggiungono le 28 ore di ascolto ininterrotto. Solo fino al 31 agosto gli in-ear sono acquistabili ad un prezzo di 54,99 euro.

Sempre nella categoria audio, perfetti per ascoltare dettagli sonori in modo stabile e limpido in qualsiasi momento, gli Enco Buds2 offrono suoni cristallini e bassi immersivi e profondi.

Dotati di un’innovativa struttura acustica, una tecnologia di cancellazione del rumore in chiamata Ai e una lunga autonomia della batteria, gli auricolari sono acquistabili ad un prezzo di 24,99 euro.

Per i più dinamici infine, Oppo ha riservato sconti anche su Band 2 e Watch Free, disponibili rispettivamente ad un prezzo di 54,99 e 64,99 euro. Da un lato la Band 2 è adatta per i workout estivi all’aria aperta, in quanto il suo schermo raggiunge una luminosità di 500 nitsgarantendo una visione chiara anche in presenza di una forte luce esterna; dall’altro lato Watch Free, un wearable che coniuga l’eleganza distintiva del brand ad un tocco di stile contemporaneo. Oltre ad essere un valido alleato per tenere traccia di benessere e prestazioni sportive, è dotato di una funzione innovativa, OSleep, che monitora attivamente il sonno per un riposo senza precedenti.