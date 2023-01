OnePlus 11 5g è in pre-ordine con speaker B&O in omaggio

OnePlus, in collaborazione con l'azienda audio danese Bang & Olufsen, ha annunciato una nuova promozione che premierà coloro che acquisteranno il nuovo flagship OnePlus 11. I primi a comprare il device, potranno infatti ricevere in omaggio uno Speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen, del valore di 299 euro, oppure un paio di OnePlus Buds Pro 2, i nuovi auricolari wireless di punta del brand. L'offerta sarà disponibile esclusivamente su OnePlus.com e sarà valida dal 7 al 16 febbraio fino a esaurimento scorte. Lo Speaker sarà riservato a chi farà il pre-order di OnePlus 11 nella versione 256GBb+16Gb di Ram. Tutti i clienti che preordineranno il modello standard (8GB di Ram+128Gb) potranno invece vincere di un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2.

Questa iniziativa, che celebra la community di OnePlus, anticipa l'imminente lancio globale del nuovo flagship, previsto il prossimo 7 febbraio 2023. L'attesissimo OnePlus 11, con piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, porterà le prestazioni fast & smooth tipiche del brand a livelli ancora superiori. Il device, inoltre, rinnoverà la storica collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, offrendo un raffinato sistema a tripla fotocamera che supporta la modalità Ritratto Hasselblad, per scattare immagini a livello di Dslr, e segnerà il ritorno dell’iconico Alert Slider.

Lo Speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen è l'accessorio perfetto per tutti gli amanti della musica, ora con il marchio OnePlus. Il profilo raffinato e sottile, l'interfaccia utente chiara e le numerose funzioni rendono questo speaker potente, portatile e dal design iconico. Inoltre, è dotato di un’autonomia di riproduzione fino a 18 ore, impermeabilità alla polvere IP67, integrazione con Alexa e un'ottima chiarezza audio. Per riceverlo in omaggio, è sufficiente accedere al sito OnePlus.com ed effettuare il pre-order del nuovo OP 11. Durante il processo di acquisto, verrà richiesto di aggiungere al carrello un "free gift" a scelta tra lo Speaker di Bang & Olufsen o un paio cuffiette di OnePlus Buds Pro 2. I clienti che pre-ordineranno il modello standard di OnePlus 11 potranno selezionare solamente le OnePlus Buds Pro 2.

Il flagship del brand globale sarà ufficialmente lanciato sul mercato globale il 7 febbraio 2023 alle 15:00.