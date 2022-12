OnePlus Featuring: devices realizzati secondo le preferenze della Community

OnePlus festeggia il nono anno di attività lanciando "OnePlus Featuring", un nuovo standard di riferimento per la co-creazione con la clientela. Portando il concetto di collaborazione a un livello ancora più alto, la nuova piattaforma del brand globale di tecnologia riconferma il ruolo centrale dei fan come uno dei capisaldi della filosofia di OnePlus. Grazie a Featuring infatti, l’azienda potrà lavorare insieme a persone che condividono la sua stessa visione ed il prodotto finale sarà venduto in tutto il mondo attraverso la medesima piattaforma.

Già all'inizio di quest'anno OnePlus, in più occasioni, aveva proposto inizitive tese a coinvolgere attivamente la clientela nel processo decisonale che mira alla realizzazione di nuovi devices. Il risultato, ha visto l’inizio della realizzazione di un prodotto completamente nuovo per l'azienda: una tastiera personalizzabile. Inoltre, per far sì che la tastiera offra un'esperienza la migliore esperienza d'uso possibile, OnePlus lavorerà a stretto contatto con Keychron, un’azienda specializzata nello specifico settore. All’inizio del prossimo anno, OnePlus annuncerà ulteriori dettagli sulla tastiera meccanica e gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla piattaforma OnePlus Featuring.

Nell’occasione, OnePlus ha annunciato gli eccellenti risultati di vendita registrati tutto il mondo. Proseguendo nella sua espansione, nei primi tre trimestri del 2022 il brand ha segnato una crescita del 43,8% e del 104,6% rispettivamente in Asia Pacifico e in India. Non è finita qui, nel terzo trimestre del 2022 OnePlus si è posizionato al primo posto nel mercato indiano nel segmento degli smartphone premium a prezzi accessibili con device compatibili con le reti 5G e non.

"Il 2022 è stato un anno importante, abbiamo raggiunto grandi risultati, anche e soprattutto grazie al supporto dei nostri utenti in tutto il mondo", ha dichiarato Kinder Liu, Presidente di OnePlus. "Il motto Never Settle guida ogni nostra scelta e per questo motivo facciamo il possibile per fornire prodotti ed esperienze sempre di altissimo livello".

Da sempre la community è il vero cuore pulsante del marchio globale OnePlus e non sorprende, quindi, che il brand vanti una delle più attive del settore, con oltre 30 milioni di fan nel mondo iscritti al Red Cable Club. Per coinvolgere sempre di più la sua clientela e valorizzarne la creatività, nel maggio 2021 OnePlus ha lanciato il programma di Co-Creation Power of Community, che consente di condividere le proprie idee durante l'intero processo creativo, dall'idea alla realizzazione. Dalla sua nascita, il programma Power of Community ha dato vita a diversi prodotti, tutti di altissima qualità, grazie al contributo della sua preziosa community.