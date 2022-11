Oneplus, Oppo e Qualcomm insieme per lo sviluppo della tecnologia ray-tracing

La nascita di giochi tripla A (prodotti ad alto budget) per smartphone è una dimostrazione che il mobile gaming è ormai entrato in una nuova era. I players più appassionati possono ora vivere esperienze di gioco di altissimo livello non solo dal loro PC ma anche dai loro dispositivi mobili, i quali sono dotati di hardware di gioco sempre più veloci e fluidi per soddisfare le richieste degli appassionati.

In occasione dello Snapdragon Summit 2022, Oppo e Qualcomm hanno presentato il loro progetto che prevede di portare su snapdragon gen 2 mobile platform la ray-tracing, una nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il mobile gaming. La realizzazione del progetto ha visto anche il coinvolgimento di OnePlus, che ha lavorato a stretto contatto con il team di ingegneri Oppo per analizzare in quali scenari di gioco il ray tracing potrebbe essere applicata, contribuendo alla creazione di questa tecnologia.

In italiano, il termine inglese “Ray tracing” definisce il “tracciamento dei raggi”. Per essere ancora più precisi, il riferimento è ai raggi luminosi. Ray Tracing una tecnica di computer grafica (rendering) che rende possibile una simulazione fluida degli effetti luminosi. Un algoritmo invia i segnali in una grafica 3D seguendo il percorso fatto dalla luce e calcolando un preciso modello d’illuminazione realistico.

Usata principalmente per simulare gli effetti di riflessione e rifrazione e ricreare effetti di luce e ombra realistici, la ray-tracing richiede hardware di fascia alta dotati di una elevata potenza di calcolo. Tutto ciò, crea diversi ostacoli nel passaggio da pc a smartphone, soprattutto a causa dello spazio limitato che hanno questi ultimi.

“OnePlus cerca di offrire ai suoi fan prodotti di qualità per un'esperienza sempre fast and smooth”, dichiara Kinder Liu, responsabile della ricerca e sviluppo di OnePlus. “L'introduzione della tecnologia di ray-tracing per dispositivi mobili ci aiuterà a fornire agli appassionati di mobile gaming un'esperienza di gioco sempre più fluida e coinvolgente".

A partire dalle richieste dei gamers per una migliore qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco più coinvolgente anche sui dispositivi mobili, OnePlus ha collaborato con il team di ingegneri Oppo per analizzare gli scenari di gioco in cui applicare la nuova tecnologia. A partire da questo input, il ray-tracing è stato introdotto con successo sui dispositivi mobili. L’innovativa tecnologia applicata ai dispositivi mobile non solo migliora la grafica dei giochi, ma apre anche nuove opportunità per i creatori di contenuti audio, di guida autonoma e di realtà virtuale. Gli sviluppatori non dovranno più sprecare il loro tempo nel tentativo di ricreare ombre realistiche: grazie alla ray-tracing infatti, potranno aggiungere effetti di luce realistici ai loro contenuti con un solo click.

OnePlus continuerà a collaborare con Oppo e Qualcomm per esplorare tutte le potenzialità della ray-tracing mobile, oltre a sviluppare nuove tecnologie che offrano ai giocatori esperienze di gioco sempre migliori.