Premi in vista per chi prenota OnePlus Pad in anticipo

OnePlus ha annunciato l’avvio delle vendite anticipate del nuovo OnePlus Pad attraverso l’offerta Early Bird. Ideata per premiare i più entusiasti della community OnePlus, l'offerta Early Bird è valida fino al 24 aprile, con disponibilità limitara e si trova in esclusiva su oneplus.com. I primi appassionati che riusciranno ad aggiudicarsi il nuovo tablet OnePlus con un adattatore Supervocc da 80w, avranno la possibilità di scegliere tra tre accessori must-have targati OnePlus, per un valore fino a 198 euro: la tastiera magnetica, la Stylo o la custodia Folio.





Il OnePlus Pad è il primo tablet del brand e combina un'esperienza estremamente veloce e fluida con una riproduzione di immagini e un design straordinari. Grazie alla connettività 5g e alla batteria di lunga durata, il tablet è la scelta giusta per vivere una perfetta esperienza Never Settle. OnePlus annuncerà i prezzi il prossimo 25 aprile, mentre a partire dal 28 aprile sarà possibile effettuare il pre-order.

Per usufruire dell'offerta Early Bird, basta andare sul sito ufficiale per iniziare il processo di ordine. Al momento dell'acquisto, tutti i clienti riceveranno automaticamente a carrello un adattatore Supervocc da 80w e potranno scegliere un accessorio gratuito. Dopo la selezione degli accessori, ai clienti verrà richiesto di pagare il deposito rimborsabile di 99 euro per confermare la prenotazione e il 25 aprile, tutti i clienti che hanno usufruito dell'offerta riceveranno una notifica per saldare l’importo residuo entro il 28 aprile e confermare così il pre-ordine.

Per i termini e le condizioni completi e gli ulteriori sconti parte dell’offerta Early Bird visitare il sito web di OnePlus.