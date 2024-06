OnePlus e Sharge reinventano il Power Bank, un Supervooc 3-in-1 con portabilità premium

Dalla collaborazione tra OnePlus e Sharge nasce Pouch Power Bank, un concentrato di potenza Supervooc 3-in-1 con un design dalla portabilità premium, frutto di un lungo processo di co-creazione con la community di OnePlus.

Le preziose indicazioni fornite dalla community in merito alle funzionalità, alle prestazioni e al design della Power Bank hanno plasmato un dispositivo realmente centrato sull'utente, unendo un'estetica premium alla praticità d'uso. Il risultato è un nuovo standard d’eccellenza nella ricarica on-the-go, come confermato dal recente riconoscimento del prestigioso Gold Award in occasione dei Muse Design Awards.

Il Pouch Power Bank, con la sua spiccata vocazione alla portabilità, offre una soluzione su misura per le diverse esigenze di ricarica. Grazie al suo design 3-in-1, alle dimensioni compatte, alla presa richiudibile integrata, al collegamento magnetico al caricabatterie, alla custodia a scatto per il cavo e al corpo ergonomico e sottile che facilita la presa, si presenta come un compagno ideale per chi è sempre in movimento, mentre il suo design elegante, leggero e compatto si adatta perfettamente alla vita quotidiana.

Dotato di una batteria da 10.000mAh, il Pouch Power Bank garantisce lunghe sessioni di utilizzo, confermandosi un affidabile supporto nelle attività quotidiane o nei lunghi viaggi. Compatibile con la tecnologia di ricarica Supervooc, esso supporta i protocolli Qc4.0, Qc3.0, Pd3.0 e Pd2.0, ed è stato progettato su misura per i dispositivi OnePlus, ma è altresì compatibile con numerosi altri dispositivi sul mercato.

Grazie ai preziosi feedback della sua community, OnePlus ha implementato anche una serie di miglioramenti che hanno portato il processo di co-creazione su un altro livello. Il tappo della testa del cavo è stato migliorato con un blocco rotante che assicura una posizione stabile durante la ricarica, migliorando così l'estetica e la funzionalità. Inoltre, la forza magnetica tra il power bank e il caricatore è stata notevolmente potenziata, riducendo al minimo il rischio di separazione accidentale anche in caso di movimenti bruschi. Infine, la lunghezza del cavo è stata estesa da 50 cm a 70 cm, garantendo un migliore equilibrio tra l'eleganza estetica e la praticità quotidiana.

Pouch Power Bank è già disponibile per l’acquisto sul sito di Sharge al prezzo di 91,22 euro: fino al 9 giugno 2024, gli acquirenti potranno inoltre usufruire della promo di lancio, ottenendo uno sconto del 20% sul prezzo di base.