Oppo ha svelato il nuovo A78 5g

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo A78 5g in Italia, con una batteria che garantisce un'esperienza affidabile e duratura. Grazie ai miglioramenti apportati sia in termini hardware che software, A78 5g offre prestazioni fluide a 360°, a cui si aggiungono una fotocamera ottimizzata e funzioni di intrattenimento aggiornate. Con un design di tendenza, il device è dotato di ColorOs 13, che offre una serie di funzionalità pensate per rendere ancora più efficiente la user experience.

Grazie al display da 6,56 pollici Colour-Rich con frequenza di aggiornamento elevata a 90Hz, A78 5g offre un'esperienza visiva fluida e confortevole dei contenuti video e di gioco; è presente anche il sistema All-Day Ai Eye Comfort per preservare la salute e il comfort della vista grazie a una protezione costante.

Il design, trendy e accattivante, sfoggia una decorazione ad anelli intorno alla fotocamera e un motivo iridescente che si estende alla cover posteriore, creando la sensazione di un fascio di luce. Inoltre, la presenza dell’iconico Oppo Glow conferisce al device un aspetto scintillante e una finitura opaca priva di impronte digitali. Le colorazioni disponibili sono: Glowing Black e Glowing Blue. Con un peso di soli 188gr e uno spessore di soli 7.99mm, lo smartphone risulta elegante e offre una presa confortevole in tutte le situazioni.

La piattaforma MediaTek Dimensity 700 offre potenti prestazioni 5g grazie all’efficiente processore Octa-Core. Con una configurazione da 4/8Gb di Ram e 128Gb di Rom, il device offre la possibilità di usufruire di una grande quantità di memoria e spazio di archiviazione nell’uso quotidiano e supporta l'espansione della scheda Sd fino a 1Tb. La tecnologia Ram Expansion può inoltre aumentare ulteriormente la quantità di Ram fino a 4Gb (per la versione con 4Gb di Ram) o 8Gb (per la versione con 8Gb di Ram).

A78 5g è equipaggiato con una fotocamera principale da 50Mp, affiancata da un obiettivo per gli autoritratti da 2Mp e una fotocamera frontale da 8Mp. Inoltre, per non perdere nessun dettaglio, la funzione 108Mp Ultra-Clear Image usa una serie di algoritmi per incrementare la risoluzione delle immagini a 108Mp, garantendo un elevato livello di chiarezza. A78 5g è anche dotato di un pacchetto di funzioni di imaging avanzate, come Ai Portrait Retouching, Scene Enhancement e Ultra Night Mode, che permettono agli appassionati di liberare tanta creatività.

Con Supervooc Flash Charge da 33w, la batteria a lunga durata da 5,000 mAh può essere caricata al 100% in soli 67 minuti e permette di effettuare fino a 22,85 ore di telefonate con una carica completa. Lo smartphone include anche una serie di funzioni All-Day Ai Power Saving, che permettono di gestire in modo smart le prestazioni e la durata complessiva della batteria a seconda delle esigenze; tra queste, la modalità Super Power Saving contente di limitare i consumi per i momenti di emergenza, mentre la Super Night Standby traccia i pattern del sonno per ridurre l’assorbimento al 2% durante la notte.

Dotato di Dual Stereo Speakers, A78 5g offre la possibilità di godere di un suono ancora più coinvolgente, mentre la tecnologia Real Original Sound garantisce una regolazione ottimale del suono mentre si usufruisce di musica, video e giochi. Con Ultra Volume Mode, è possibile aumentare il volume degli altoparlanti fino al 200%, per un suono chiaro anche negli ambienti più rumorosi.

Grazie a ColorOs 13, l’interfaccia elaborata da Oppo, gli utilizzatori potranno godere di una maggiore efficienza e sicurezza; sono incluse funzioni come FlexDrop per un multitasking più efficiente e Three-Finger Translate con Google Lens, per tradurre il testo dell'area selezionata. Per quanto riguarda la privacy, Photo Information Protection consente di cancellare rapidamente i metadati di foto e video per evitare che dati privati sensibili vengano accidentalmente divulgati.

Disponibile su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici, A78 5g è acquistabile nelle configurazioni 4/128Gb e 8/128Gb ad un prezzo rispettivamente di 329,99 e 369,99 euro.