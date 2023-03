Oppo spring days: le migliori promozioni tech ancora per 48 ore

Anche Oppo celebra l’arrivo della primavera con una serie di promozioni su una selezione di prodotti del suo ecosistema. Fino a domani infatti, sullo store ufficiale e Amazon è possibile trovare il proprio compagno tecnologico in grado di supportarci nelle attività quotidiane: dallo sport, allo svago, dallo studio al lavoro.

In esclusiva su Oppo Store, ci sono offerte, coupon e bundle da non perdere. Tra i protagonisti delle promozioni troviamo una vasta gamma di smartphone, prodotti IoT e le cover a 9,99 euro. Inoltre, acquistando un prodotto della serie Find e Reno8 si ottiene un coupon da 40 fino a 200 euro.

L’accoppiata ideale per coloro che voglio godere della migliore tecnologia ed estetica è rappresentata dal nuovo smartphone flip top di gamma, Find n2 Flip con Enco X, gli auricolari nati dalla partnership con il produttore di speaker professionali Dynaudio, al prezzo complessivo di 1199,99 euro.

Per chi è alla ricerca di un concentrato di tecnologia e performance, Reno8T è in bundle con Enco Air 2 Pro, gli auricolari wireless che offrono un'esperienza d’ascolto fortemente immersiva, ad un prezzo di 329,99 euro. Per gli appassionati di fotografia, invece, Reno8 Lite è il medio gamma che garantisce prestazioni fotografiche all’avanguardia ed è in bundle con Enco Air 2 a 349,99 euro.

Al prezzo esclusivo di 999,99 euro è invece disponibile Find x5 Pro, con funzioni innovative e un’estetica futuristica, mentre Find x5 è al prezzo scontato di 599,99 euro.

Oppo Pad Air è il tablet perfetto per lavorare, studiare ma anche giocare con facilità. È dotato di un display 2k Hd da 10,36 pollici che ha superato i test ottenendo la rigorosa certificazione Tüv Rheinland per la cura della vista. La sua ampia batteria da 7100 mAh consente di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore. In sconto sullo store ufficiale a 296,99 euro per il modello 4/128Gb e 254,99 euro per il 4/64Gb.

Per l’allenamento fuori casa, per una call di lavoro o anche solo per godere di qualche ora di relax all’aria aperta, Enco X2 offrono un’esperienza audio innovativa con suoni sempre chiari e senza contaminazioni esterne. Con un peso di soli 4,7g, gli auricolari sono anche certificati Ip54, a prova di polvere e impermeabili. Fino a domani sono disponibili su Amazon al prezzo di 129,99 euro. Infine, Band Sport è il compagno perfetto per tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo e sportivo senza rinunciare allo stile. Con numerose funzionalità smart e un design sportivo ed elegante, Band Sport è disponibile sia nella classica colorazione Black sia nella più colorata versione Orange a 29,99 euro.