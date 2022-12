Gli overlocker di Asus rompono la barriera dei 9Ghz con Rog Maximus Z790 Apex

Il team di overclocking di Asus ha ufficialmente stabilito un nuovo record mondiale, spingendo il processore Intel Core i9-13900K di 13a generazione oltre la barriera dei 9 GHz a 9,008 GHz, utilizzando una scheda madre ROG Maximus Z790 Apex.

L’annuncio, reso pubblico da Asus Republic of Gamers (Rog), segna il secondo record di frequenza della Cpu stabilito dagli ingegneri di Asus in meno di tre mesi, in entrambe le volte associando il Rog Maximus Z790 Apex con un processore Intel Core i9-13900K e congelandoli con una buona scorta di elio liquido. A causa della elevata richiesta di conduttività del raffreddamento con elio liquido (Lhe), i tecnici hanno utilizzato il composto ThermalRight Tfx e, per dare sufficiente potenza, hanno utilizzato un alimentatore Rog Thor 1600W Titanium.

Per questa sessione, il team ha identificato una Cpu speciale: questa, infatti, era in grado di raggiungere il precedente record di 8,8 GHz utilizzando il solo azoto liquido, ed era inoltre in grado di mantenere prestazioni costanti anche a temperature estreme di -250°C. In condizioni del genere, la maggior parte delle schede madri fallirebbe, ma Rog Maximus Z790 Apex è si è rivelata perfetta per centrare l’obiettivo stabilito dagli ingegneri. Essa dispone di un’ampia serie di impostazioni che aiutano a mantenere la stabilità durante il raffreddamento criogenico.

Pur disponendo degli strumenti migliori, il raggiungimento di questo record da parte di Asus non è stata privo di sfide. Una fornitura limitata di elio liquido ha costretto il team a compiere questa storica impresa in solo un'ora. Inizialmente l’overrlock raggiungo era di 8,9GHz, anche se l’obiettivo era stabilito a 9. Nei loro primi tentativi, non sono riusciti a convalidarlo; in aggiunta, una delle porte Usb si è bloccata, disabilitando la tastiera del sistema e facendo perdere tempo prezioso.

Dopo una serie tentativi, la posta in gioco si è alzata: la squadra aveva solo elio liquido sufficiente per un’ultima prova. Dopo aver impostato nuovamente il sistema, il tentativi in extremis della prova ha dato finalmente esito positivo, con grande soddisfazione di tutti i membri del Team.

La Rog Maximus Z790 Apex è stata utilizzata per ulteriori 14 record mondiali e 29 primi posti globali; con questi primati, la scheda si è assicurata il posto di scheda madre dei campioni di overclocking dei processori Intel di 13a generazione.