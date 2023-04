Promozione speciale Samsung dedicata alla serie Galaxy S23

Samsung ha annunciato un’esclusiva promozione relativa agli smartphone flagship della serie Galaxy s23. A partire da domani e fino al 14 maggio prossimo, tutti coloro che acquisteranno Galaxy s23, s23+ o s23 Ultra potranno usufruire di un meccanismo di cashback, che prevede un rimborso fino a 300 euro sugli acquisti. Per attivare la promozione sarà necessario registrare il prodotto acquistato entro il 25 giugno su Samsung Members.

Gli smartphone della serie Galaxy s hanno elevato l’esperienza mobile. Dal gaming alla creazione di contenuti, ad una batteria ancora più performante, tutto è stato ottimizzato grazie al giusto mix di funzionalità. In più, la nuova serie Galaxy s23 è dotata di una maggiore potenza per svolgere qualsiasi attività e di grande versatilità della fotocamera per immortalare la scena perfetta.

In particolare, Galaxy s23 Ultra rappresenta il modello premium della serie Galaxy ed è dotato di un nuovo sensore 200Mp Adaptive Pixel in grado di riprendere dettagli incredibili. Galaxy s23 Ultra è, inoltre, ottimizzato per offrire una straordinaria esperienza di gaming mobile grazie all’esclusiva Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy con la scheda grafica mobile più veloce sulla serie S. Coloro che sceglieranno di toccare con mano tutte le possibilità offerte dal nuovo top di gamma potranno beneficiare di un rimborso pari a 300 euro.

Galaxy s23 e s23+ danno la possibilità di esprimere liberamente la creatività, grazie alla straordinaria fotocamera che consente di realizzare foto video di livello cinematografico con la funzione Nightography perfezionata. Coloro che sceglieranno di acquistare Galaxy s23+ potranno beneficiare di un cashback pari a 200 euro, mentre per coloro che opteranno per s23 il rimborso sarà pari a 100 euro.

Samsung, inoltre, estende la possibilità di usufruire della promozione anche alle aziende che sceglieranno di acquistare i nuovissimi smartphone della serie s23, garantendo anche in questo caso un rimborso pari a 300 euro per l’acquisto di Galaxy s23 Ultra, 200 euro per l’acquisto di Galaxy s23+ e 100 euro per Galaxy s23, registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 25 giugno.

Samsung, infine, consente di attivare diverse opzioni di finanziamento, così da pagare lo smartphone scelto in comode rate. Acquistando un dispositivo della serie s23 presso Mediaworld, Gre, Expert ed Euronics vi è la possibilità di effettuare un finanziamento a 10, 20 e 30 rate tramite Findomestic, con il pagamento della prima rata a 120 giorni. Allo stesso modo, è possibile attivare un finanziamento a 10, 20 e 36 rate tramite Agos acquistando presso Unieuro, Gre, Expert ed Euronics con il pagamento della prima rata a 120 giorni insieme a uno smartwatch della serie Galaxy Watch, un auricolare wireless Galaxy Buds e/o un accessorio originale compatibile.