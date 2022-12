Protezione completa su tutti gli smartphone Realme con Realme Care+

Realme ha annunciato la disponibilità in Europa di realme Care+, il programma che protegge i dispositivi realme da qualsiasi danneggiamento. I clienti europei che hanno acquistato devices targati Realme, possono beneficiare della copertura di Care+ semplicemente registrandosi sul sito ufficiale realme.com entro 30 giorni dall'acquisto del dispositivo e, con una spesa di soli 2,99 euro al mese, usufruire di piani di copertura e protezione contro danni e furti.

"I nostri clienti sono la priorità per realme e mettiamo sempre la loro esperienza al primo posto, è questa la chiave del successo che abbiamo costruito. Vogliamo ora rafforzare ancora di più questa relazione grazie al programma realme Care+, un servizio che consente di prolungare la durata della vita dei loro prodotti", ha commentato Francis Wong, Ceo di realme Europe.

Realme Care+ è disponibile in Italia ed in altri cinque paesi europei: Spagna, Francia, Polonia, Germania e Repubblica Ceca e sarà presto disponibile per tutti i clienti europei nel 2023.

Il programma lanciato dall’azienda fondata da Sky Li offre una garanzia più lunga per tuttii propri clienti. Inoltre, sarà possibile chiedere il rimborso due volte all'anno per danni quali schermi rotti e problemi di software. Oltre alla copertura fornita dal piano Accidental Damage & Liquid Damage (adld), che copre i danni accidentali anteriori e posteriori e i danni da liquidi, l'azienda offre anche un piano Adld+ Theft Protection che protegge dal furto dei device.

I clienti possono iscriversi al servizio siglando un abbonamento mensile a partire da 2,99 euro che copre un dispositivo per un massimo di due anni per smartphone realme acquistati online e offline. La polizza comprenderà anche una copertura su scala globale valida anche durante un soggiorno temporaneo all'estero. Il servizio include il ritiro e la consegna gratuita dei prodotti danneggiati per la riparazione.

I tecnici autorizzati realme si occupano della riparazione dei dispositivi danneggiati utilizzando solo parti originali e apparecchiature di ricambio certificate, garantendo la qualità dei prodotti e restituendoli come nuovi.

Gli abbonamenti annuali variano da 29 euro fino ad un massimo di 69 euro a seconda del valore del dispositivo assicurato. Il programma di copertura è supportato da tutti gli smartphone realme, dalla serie C alla serie premium realme Gt.