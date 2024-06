Protom investe 5 milioni sull'intelligenza artificiale

Protom investe cinque milioni sull’intelligenza artificiale per la digitalizzazione dei processi produttivi per la smart mobility.

L’azienda Pmi ha avviato un progetto sperimentale che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in tutta la filiera produttiva dalla fornitura delle materie prime alla consegna ai clienti.

Il progetto avviato nel 2023 è oggi nella sua fase sperimentale.

L'obiettivo del progetto LogIn di Protom è quello di digitalizzare i processi produttivi grazie all’intelligenza artificiale difatti l’azienda, con un investimento di 5 milioni di euro per il suo stabilimento produttivo in provincia di Napoli, punta ad efficientare i processi logistici e per il controllo qualità nella produzione di sistemi elettromeccanici per la smart mobility, tra cui sistemi per la ricarica di veicoli elettrici.

L’azienda, che da oltre 25 anni è in prima linea nel mondo dell’innovazione, offre un mix unico di competenze diverse che operano in maniera integrata: Knowledge Development, Digital Transformation, Advanced Engineering e Smart Manufacturing. Grazie ai suoi due Lab attivi nel campo della ricerca e sviluppo, realizza innovazione di prodotto e processo per i suoi clienti e, nel contempo, prodotti innovativi che porta direttamente al mercato.

Tra i clienti ha realtà come ABB E-MOB, Enersys, Leonardo, Atr, Hitachi Rail, Accenture e NTT Data.

«Login rappresenta una vera rivoluzione nel modo in cui gestiamo la produzione» - afferma Fabio Sorrentino, BU Digital Transformation Manager. «Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale quali la Computer Vision, siamo in grado di monitorare e migliorare fasi critiche del processo produttivo in tempo reale. Questo non solo aumenta l’efficienza, ma riduce significativamente gli errori. Abbiamo già apprezzato un incremento nella qualità dei nostri prodotti ed una riduzione dei costi operativi. Vogliamo ora portare questo valore aggiunto ai nostri clienti. LogIn non è solo un passo avanti, ma un salto verso il futuro dell’industria manifatturiera.»

Il team di innovatori che lavora al progetto ha analizzato attentamente tutte le fasi del processo produttivo e laddove sono state riscontrate criticità si è intervenuti, attraverso le tecnologie, per migliorare la capacità produttiva del processo.

Alcune fasi riguardano, ad esempio, il tracciamento della fase produttiva di ogni componente e quindi di ogni lavorazione e le non- conformità. Oppure il collaudo finale del water test, dove si analizzano le infiltrazioni di acqua tramite una camera termica; altre applicazioni riguardano il tracciamento in-door di tutti i componenti che vengono utilizzati durante il processo di produzione.

Un’altra applicazione del progetto innovativo riguarda il riconoscimento di oggetti tramite algoritmi di machine learning. In pratica attraverso il progetto si raccolgono dati, si tratta di una grande mole di informazioni sull’intero processo di produzione, un data set, informazioni intelligenti che consentono di sfruttare gli algoritmi di AI più innovativi.

Protom sta utilizzando queste tecniche anche per ottimizzare la qualità delle attività manuali, anche nel riconoscimento di eventuali anomalie durante il processo di saldatura delle viti sui componenti degli armadi, e per riconoscere eventuali inserti che mancano o che vengono saldate con eccessivo angolo di inclinazione rispetto al piano, o addirittura inserti che presentano una filettatura fusa a causa dell’eccessivo voltaggio della pistola quando vengono saldati, etc. Per tutte queste anomalie Protom sta applicando diversi algoritmi.

Sul progetto LogIn e sulle attività di innovazione che sta sviluppando, l’Innovation Lab di Protom è stato invitato a produrre un articolo scientifico il cui contenuto sarà presentato alla CIRP ICME Conference organizzata da Fraunhofer e Università Federico II di Napoli, e che si svolgerà dal 10 al 12 luglio prossimo a Ischia.