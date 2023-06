Razer Hammerhead Pro Hyperspeed: i nuovi earbuds di Razer

Razer alza il livello dell’audio wireless con i feroci Hammerhead Pro HyperSpeed. Earbud all’avanguardia, offrono ampia libertà audio a bassissima latenza e una versatilità su più piattaforme, tra cui Pc, PlayStation, smartphone e console portatili come Nintendo Switch o Steam Deck. Grazie a funzionalità come la cancellazione attiva del rumore ibrida regolabile, la ricarica wireless rapida e l’illuminazione Rgb Razer Chroma personalizzabile, gli Hammerhead Pro HyperSpeed portano la libertà audio a nuove vette.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono pensati per chi esige il massimo della qualità audio, in quanto in possesso della certificazione Thx, la principale garanzia riconosciuta a livello mondiale di qualità, coerenza e prestazioni.

Questa certificazione per cuffie e auricolari, presta un’attenzione particolare a coerenza della risposta in frequenza, bassa distorsione e isolamento acustico. Basata su standard industriali e su quattro decenni di metodi di test proprietari, la certificazione Thx è un processo rigoroso con ingegneri audio di livello mondiale. Il raggiungimento di questo standard da parte degli Hammerhead Pro HyperSpeed è una testimonianza del design all’avanguardia e delle caratteristiche del prodotto.

Gli auricolari, inoltre, espandono i confini del vero audio wireless con l’inclusione di un HyperSpeed Wireless Dongle. Questa caratteristica esclusiva, colma il divario per i dispositivi privi di funzionalità audio Bluetooth intrinseche, invitandoli nel regno delle esperienze sonore non vincolate. Tutto ciò che i gamer devono fare è collegare il dongle HyperSpeed Wireless alla PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck o Pc per godere di una connettività impeccabile a 2,4Ghz e performance audio a bassa latenza, inferiori a 40ms. La vasta compatibilità dei device sottolinea il loro ruolo di risorsa indispensabile per una connettività multipiattaforma comoda e avanzata.

La modalità Gaming, ad esempio, nonostante la connessione bluetooth, assicura prestazioni robuste con una latenza di soli 60ms circa. Grazie alla compatibilità con Bluetooth 5.3, gli auricolari garantiscono una connettività fluida su una moltitudine di dispositivi. Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono stati progettati per migliorare l’immersione e la consapevolezza grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida regolabile.

I microfoni avanzati di feedback e feedforward monitorano l’ambiente sonoro circostante, consentendo di cancellare il rumore durante le sessioni di gioco o di regolare il cursore in-app per controllare la quantità di suono ambientale che si desidera far entrare. La modalità ‘non disturbare’ silenzia le notifiche Bluetooth durante il gioco su HyperSpeed, consentendo di rimanere concentrati. Quando sono collegati a un telefono e a un’altra sorgente audio tramite Bluetooth, è possibile attivare la modalità per evitare che chiamate e messaggi interrompano le sessioni di ascolto.

Essi, sono inoltre dotati di una custodia per la ricarica wireless veloce compatibile con Qi, in grado di garantire un’autonomia supplementare di 24 ore. Compatibile con i Razer Charging Pad e altri caricatori wireless, offre anche una porta type-C per la ricarica via cavo. Gli Hammerhead Pro HyperSpeed offrono un’illuminazione personalizzabile e infinite possibilità di stile con quasi 16,8 milioni di colori, innumerevoli motivi ed effetti dinamici di illuminazione in-game. Gli earbuds sono disponibili sull’e-store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 229.99 euro.