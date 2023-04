Razer: le iconiche cuffie per gli esport si migliorano ancora

Leader globale nel lifestyle gaming, Razer ha svelato la versione 2023 delle sue cuffie esport più famose. Si tratta delle BlackShark v2 Pro, ottimizzate per prestazioni di assoluto livello audio all’avanguardia e connettività ultraveloce.

Caratterizzate dal comfort premium tipico della linea BlackShark, le nuove cuffie continuano ad essere composte da padiglioni isolanti e da memory foam ultra-morbida per un focus continuo e il massimo della comodità. I padiglioni chiusi creano una tenuta ideale per evitare ogni distrazione, mentre il tessuto traspirante assicura un comfort ottimale durante le competizioni.

Razer ha deciso di innovare ulteriormente le feature del device con l’introduzione di questo microfono Razer HyperClear Super Wideband per una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale. Superando ogni aspettativa in termini di prestazioni dei microfoni su cuffie wireless, questo microfono removibile di nuova generazione cattura uno stupefacente livello di dettaglio,grazie a una gamma di frequenze più ampia. Di conseguenza, ogni chiamata con i compagni di squadra risulta chiara, sonora e naturale.

Grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori atleti di esport del mondo, questo prodotto offre un audio di livello professionale con profili per Fps che racchiudonotutte le informazioni per il massimo vantaggio competitivo. Tramite Razer Synapse, è possibile personalizzare più profili, salvarli direttamente nel device ed essere pronti a eccellere in movimento senza bisogno di software aggiuntivi. All’interno, sono presenti driver all’avanguardia TriForce Titanium da 50mm progettati in proprio; combinando questi diaframmi rivestiti in titanio con i profili audio ottimizzati alla perfezione, i gamer possono godersi un suono più chiaro e dettagliato durante tutte le sessioni di gioco. Le cuffie sono anche dotate di Razer HyperSpeed Wireless, una connessione wireless a 2,4Ghz leader di settore che garantisce prestazioni elevate, bassa latenza e un suono perfettamente sincronizzato con il gioco; con l’introduzione della funzionalità Bluetooth e del controllo SmartSwitch, è possibile passare senza problemi da una connessione a 2,4Ghz a quella Bluetooth in una questione di secondi.



Le BlackShark v2 Pro 2023 assicurano fino a 70 ore di gioco e 6 ore di autonomia con una ricarica di soli 15 minuti grazie a una connessione Type-C aggiornata. Gli appassionati possono così godersi un gioco competitivo ininterrotto per più giorni con tempi di inattività davvero minimi.

Le BlackShark v2 Pro 2023 rappresentano il massimo esempio della collaborazione tra i migliori giocatori di esport del mondo e le tecnologie all’avanguardia di Razer. Con il nuovissimo microfono, l’audio cristallino e il comfort eccezionale, sono pronte a ridefinire gli standard delle cuffie da esport, offrendo un’esperienza di gioco unica e accattivante.

Il prezzo delle 2 BlackShark v2 Pro 2023 è di 229,99euro.