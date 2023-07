Razer Moray, monitor in-ear per gamer e streamer

Razer alza il livello dell’audio in-game con Moray, il suo primo monitor in-ear (Iem). Progettato tenendo conto delle esigenze specifiche di streamer e gamer, questo innovativo Iem unisce comfort totale a una qualità senza pari, ponendo le basi per un paradigma completamente nuovo nelle sessioni di gioco e streaming prolungate.

Razer Moray porta l’esperienza audio di gioco e streaming a nuovi livelli, grazie alla certificazione Thx,una garanzia di qualità e prestazioni riconosciuta a livello mondiale. Testato e ottimizzato da esperti audio di primo piano, Moray offre voci e dialoghi chiari, un’esperienza priva di distorsioni e un efficace isolamento dal rumore, garantendo i più alti standard sia per il gaming che per lo streaming.

Questa certificazione fa sì che l’ascoltatore percepisca la reale visione dell’artista, fondendo arte, tecnologia e dinamiche degli ambienti di ascolto reali.

Gli Iem presentano un design acustico a doppio driver ibrido, che ne abbina uno ad armatura bilanciata per alti cristallini a uno dinamico per bassi profondi e ricchi; il risultato è un’eccezionale qualità audio che terrà gli streamer immersi nei loro fan per ore e ore.

In linea con la tradizione di Razer, Moray privilegia ergonomia e comfort durante le sessioni di streaming prolungate. La sua forma ergonomica e a basso profilo offre una vestibilità aderente che supera notevolmente le cuffie tradizionali, eliminando la pressione sulla testa e sulle orecchie per offrire un’esperienza di streaming comoda e senza interruzioni. Il prodotto è un vero concentrato di potenza per la creazione di contenuti. L’isolamento passivo superiore, in grado di bloccare fino a -36 db di rumore, fa sì che le distrazioni non siano più un problema. Gli streamer possono concentrarsi sulla produzione di contenuti coinvolgenti per attrarre sempre più spettatori. Dotato di cavi mmcx ofc e di tubi flessibili ‘memory loop’, gli in-ear sono progettati per restare al loro posto senza ingombrare. Questi cavi ‘over-ear’ intrecciati, di qualità superiore, assicurano che l’Iem rimanga saldo.

Con tre tipi di auricolari di tre diverse dimensioni, Moray garantisce un comfort e un isolamento acustico ottimali; una volta riposto nella custodia portatile e resistente agli schizzi, è pronto per la creazione e lo streaming da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

L’audace ingresso di Razer nell’arena degli Iem con Moray rappresenta una grande novità nel panorama dell’audio per il gaming e lo streaming.

Combinando un design acustico a doppio driver ibrido per un audio a tutto campo, un eccezionale isolamento passivo dal rumore e un comfort impareggiabile per lo streaming o il gioco per tutto il giorno, Moray è un nuovo gigante nel regno dell’audio in-ear per lo streaming. Il prezzo è di 149.99 euro.