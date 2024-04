Roborock, due Robot Aspirapolvere in Italia

Roborock ha lanciato sul mercato italiano due nuovi robot aspirapolvere che rappresentano le ultime novità tecnologiche del suo portfolio. S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro saranno infatti disponibili in Italia su Amazon con la possibilità di beneficiare di un’offerta di lancio fino all’8 maggio. Il top di gamma S8 MaxV Ultra sarà inoltre distribuito per la prima volta sul sito online Mediaworld e a breve anche nei 131 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Roborock, fondata in Cina nel 2014, oggi opera in oltre 170 Paesi raggiungendo più di 15 milioni di case in tutto il mondo. Recentemente l’azienda ha annunciato di aver raggiunto il primo posto nelle vendite di aspirapolvere robot a livello globale e di aver ottenuto nel 2023 un tasso di crescita annuale complessivo del 73,32%. Questi risultati positivi si inseriscono in un contesto in cui la domanda per dispositivi autonomi o connessi per la pulizia sta crescendo in modo importante. Secondo il recente studio realizzato da Roborock con Idc, infatti, le dimensioni del mercato mondiale della smart home continueranno a crescere, spinte dal desiderio diffuso di comodità, efficienza energetica e sicurezza.

S8 Maxv Ultra

Questo modello, presentato in anteprima al Ces 2024, rappresenta la soluzione più tecnologicamente avanzata dell'azienda che garantisce prestazioni impeccabili e una notevole facilità di utilizzo.

Pensato per gli utenti più esigenti, l’aspirapolvere presenta importanti novità:

il sistema FlexiArm Design, un braccio robotico che consente funzionalità complete di pulizia degli angoli e dei bordi. Abbinato al sistema di lavaggio Extra Edge, un panno laterale aggiuntivo, esso assicura una pulizia di estrema precisione e una copertura di angoli e bordi del 100%;

il sistema di lavaggio VibraRise 3.0, in cui doppi moduli di vibrazione permettono al panno di pulire a fondo grazie al lavaggio ad alta velocità di 4000 volte/min; S8 MaxV Ultra è inoltre in grado di sollevarsi fino a 20mm quando incontra tappeti.

RockDock Ultra, una stazione di ricarica intelligente con 8 funzionalità per vivere un’esperienza “hands free”: svuota la polvere, riempie ed eroga automaticamente il detersivo, lava il panno con acqua calda a 60° e lo asciuga con aria riscaldata a 60° per evitare la formazione di odori e muffe. Essa rileva inoltre i livelli di sporco per determinare il successivo rilavaggio del panno e, ove necessario, effettuare un nuovo lavaggio.

Il sistema Reactive Ai 2.0 per riconoscere ed evitare ostacoli di qualsiasi tipo;

l’assistente vocale integrato “Hello Rocky”, che permette di sfruttare il protocollo Matter e di effettuare videochiamate;

una potenza di aspirazione particolarmente performante, che raggiunge i 10.000 Pa.

Qrevo Pro

Roborock Qrevo Pro, l’ultima soluzione della serie Qrevo, è la soluzione tecnologica per chi cerca un dispositivo di pulizia e lavaggio all'avanguardia, ad un prezzo più accessibile.

Particolarmente significative le innovazioni tecnologiche di Qrevo Pro, quali:

il sistema FlexiArm Design Edge Mopping, un braccio robotizzato che estende uno dei panni per riuscire a lavare in maniera efficace bordi e angoli, con una copertura del 98,8%;

la stazione di ricarica multifunzionale 2.0, che si occupa in maniera autonoma della manutenzione del dispositivo. Il panno viene lavato a 60° e asciugato ad aria calda a 45°. Il riempimento e svuotamento del serbatoio dell'acqua e della polvere sono automatici, garantendo all’utente maggiore tranquillità;

la tecnologia Intelligent Dirt Detection che rileva i livelli di sporco per determinare il successivo ri-lavaggio del panno e, se necessario, per effettuare un nuovo lavaggio dei pavimenti;

il sistema di navigazione intelligente e di aggiramento degli ostacoli Reactive Tech;

il controllo semplice e intuitivo tramite app che permette di personalizzare e programmare tutte le modalità di pulizia, secondo le proprie esigenze;

una potenza di aspirazione HyperForce pari a 7.000Pa che si combina con una velocità di rotazione dei panni a 200Rpm, e al sollevamento automatico dei panni fino a 10mm quando si rilevano tappeti.

S8 MaxV Ultra è già disponibile su Amazon e successivamente nello store online di MediaWorld ad un prezzo di 1499 euro.

Fino all’8 maggio, S8 MaxV Ultra verrà offerto su tutti i canali di vendita ad un prezzo promozionale di 1399 euro. Qrevo Pro sarà disponibile secondo le medesime modalità ad un prezzo di 899 euro, e in promo fino all’8 maggio ad un prezzo di 799 euro.