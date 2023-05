Rog Strix Scar 17, il meglio delle tecnologie nel nuovo laptop gaming

Rog ha annunciato un nuovo laptop gaming, lo Strix Scar 17. Grazie alla combinazione delle potenti componenti interne con una soluzione termica aggiornata, questo portatile è pronto a conquistare i professionisti degli esports e gli appassionati di giochi.

I gamers più agguerriti potranno affrontare qualsiasi nemico con un processore Amd Ryzen 9, abbinato a una Gpu Nvidia GeForce Rtx 4080 Laptop con un incredibile potenza massima (Tgp) di 175w. Un Mux Switch dedicato con supporto Nvidia Optimus permette al device di dare automaticamente priorità alle prestazioni di gaming o alla durata della batteria.

Con la memoria Ddr5 che offre una larghezza di banda mai vista prima, lo Scar 17 è pronto a vincere qualsiasi sfida.

Il notebook utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly sia per la Cpu che per la Gpu.

Materiale di interfaccia termica ad altissime prestazioni, Conductonaut Extreme è in grado di mantenere questi componenti fino a 15 gradi più freschi rispetto alle paste termiche tradizionali. Se abbinata a una camera di vapore personalizzata e a quattro prese d'aria dedicate, questa soluzione trasferisce il calore dal sistema in modo incredibilmente efficiente.

La tecnologia Intelligent Cooling di Rog permette ai componenti critici come la Cpu e la Gpu di mantenere frequenze di boost più elevate per periodi di tempo più lunghi, facendo sì che il framerate resti fluido e costante anche durante sessioni di gaming prolungate. Lo Scar 17 tiene infine sotto controllo anche il rumore: quando è in modalità Performance, la macchina non supera i 40 dB.

Il pannello in dotazione è un 17 pollici Qhd. Con una velocità di aggiornamento elevata e tempi di risposta di soli 3ms, ciascun pannello Ips offre colori fantastici, Dolby Vision Hdr e Adaptive-Sync per un'esperienza di gaming e di visione straordinaria. Gli altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos creano una scena sonora autentica per tutti i giochi e le ambientazioni e l’audio Hi-Res permette di ascoltare la musica con la stessa qualità con cui è stata registrata. infine, l’Ai Noise Cancellation bidirezionale elabora l'audio in entrata e in uscita per filtrare i rumori di sottofondo, assicurando che le chiamate, le chat e gli streaming arrivino senza distrazioni o altri rumori.

I portatili Rog Strix sono stati concepiti per i videogiocatori che esigono il meglio in termini di prestazioni portatili, oltre a un design spettacolare e a una personalizzazione infinita. Le modalità di prestazioni di Armoury Crate consentono di scegliere tra un'elaborazione silenziosa e a bassa potenza e un gioco turbo, oppure di regolare manualmente la tensione e le ventole per un'esperienza completamente personalizzata. Un'abbondante illuminazione Rgb adorna lo chassis del device, per uno stile unico e pieno di personalità. Con Aura Sync, è possibilemantenere l'illuminazione del laptop coordinata con quella delle periferiche, o addirittura creare effetti di luce complessi con Aura Creator.

I layout spaziosi della tastiera consentono di giocare in modo più confortevole, mentre i tasti di scelta rapida personalizzabili controllano il volume, il microfono o attivano le modalità di prestazione per giocare al volo. Il touchpad in vetro, più grande dei precedenti modelli, garantisce una maggiore precisione, mentre il rivestimento anti-impronta dello chassis assicura un aspetto pulito.

Asus Rog Strix Scar 17 è già disponibile al prezzo di 3.300 euro circa.