Samsung, al via la campagna olimpica e paralimpica per le Olimpiadi Parigi 2024

Samsung, partner olimpico e paralimpico a livello mondiale, ha ufficialmente dato il via alla campagna “Open always wins”. Con questa iniziativa, che parte a meno di 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, il colosso tecnologico sud coreano vuole promuovere i valori di apertura condivisi dal brand per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, e ha annunciato l’inaugurazione dell’installazione Olympic rendezvous Samsung Champs-Elysees 125. Il messaggio “Open always wins” esprime la convinzione del brand secondo cui l’apertura crea nuove prospettive e infinite possibilità, e sarà il fulcro della strategia per Parigi 2024. La nuova campagna, dà vita a “Open always wins” attraverso le storie dello skateboarder del Team Samsung Galaxy Aurélien Giraud (Francia), del paracadutista Johannes Floors (Germania) e della breakdancer Sarah Bee (Francia), e dimostra che avere una mentalità aperta consente di fare cose straordinarie.

«In qualità di partner olimpico e paralimpico mondiale, Samsung guida l’innovazione e offre tecnologie ed esperienze all’avanguardia ai Giochi Olimpici da quasi 40 anni“, ha dichiarato TM Roh di Samsung Electronics.

L’azienda ha anche presentato una nuova installazione, l’Olympic rendezvous @ Samsung | Champs-Elysees 125, che porterà i fan dei Giochi Olimpici e Paralimpici in un viaggio appassionante grazie alla possibilità di vivere esperienze iconiche. Essi potranno infatti ripercorrere i momenti salienti dei Giochi passati con Galaxy, scoprire le ultime innovazioni di Samsung e creare ricordi per la vita grazie alla Galaxy Ai. Ispirato ai saloni parigini dell’Illuminismo, lo spazio, nato dalla collaborazione di Samsung con l’architetto Jean Nouvel, vincitore del Premio Pritzker, è stato progettato per celebrare l’apertura a nuove prospettive e possibilità attraverso riflessi e illusioni ottiche che evocano sensazioni di apertura, armonia e connessione. “L’intero spazio è stato progettato per celebrare l’impegno di Samsung nel concetto di apertura», ha dichiarato Jean Nouvel.

«La sua facciata grafica astratta cattura i riflessi dei movimenti e delle luci che appaiono e scompaiono in un istante, mentre gli specchi bianchi opachi e riflettenti dell’atrio invitano a scoprire le ultime innovazioni».

L’installazione è stata inaugurata con una cerimonia di taglio del nastro alla quale hanno partecipato TM Roh, gli ambasciatori del Team Samsung Galaxy, tra cui la surfista francese Joanne Defay, il ballerino di breakdance britannico Karam Singh e il para-nuotatore francese Ugo Didier; Anne-Sophie Voumard, Direttore Generale dei Servizi Televisivi e Marketing del Cio, Pierre Rabadan, Assessore allo Sport, Giochi Olimpici e Paralimpici della Città di Parigi ed Étienne Thobois, Direttore Generale del Comitato Organizzatore di Parigi per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Olympic rendez-vous @ Samsung aprirà le porte al pubblico il prossimo 3 maggio e rimarrà aperto fino al 31 ottobre, con orario 10:00-20:00 dal lunedì al sabato e 11:00-20:00 la domenica.

Durante l’estate ospiterà una serie di eventi speciali e sarà aperto a tutti coloro che vorranno immergersi nei Giochi Olimpici e Paralimpici Parigi 2024. Samsung, inoltre, aprirà altri spazi Olympic rendez-vous @ Samsung in tutta la capitale e nei suoi dintorni, come il Parco Olimpico, il Villaggio Olimpico e Paralimpico e il Centro Stampa Principale, oltre a stazioni di ricarica Samsung Galaxy nei luoghi principali dei Giochi Olimpici e Paralimpici, dove i visitatori potranno sperimentare le ultime innovazioni Galaxy.