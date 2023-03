Samsung Galaxy watch 5 aiuta a migliorare la qualità del sonno

Il sonno permette al nostro corpo e alla nostra mente di ricaricare le energie e, quando è insufficiente, questo riduce la nostra produttività e capacità di pensare in modo lucido. Tuttavia, a causa diversi fattori che incidono sul nostro stile di vita, negli ultimi anni dormire diventa sempre più difficile.

Samsung, a questo proposito, mette in primo piano l’importanza di dormire bene,e punta ad ottimizzare il sonno grazie a tecnologie innovative come quelle incluse nella serie Galaxy Watch5.

Con la crescita del fenomeno del monitoraggio del sonno, circa il 50% degli utenti di Galaxy Watch tiene sotto controllo il riposo notturno almeno una volta alla settimana, e il 40% di loro lo fa più di tre volte alla settimana. Questo aiuta a creare delle buone abitudini, poiché una volta compresi meglio i propri ritmi di riposo, è più facile adattarli e gestirli, per ottenere un riposo notturno migliore.

Proprio perché il sonno di ogni persona è diverso, è importante conoscerne i meccanismi e il funzionamento, un’attività resa più semplice grazie al monitoraggio e la comprensione dei dati che ne derivano. Il sensore BioActive del Galaxy Watch monitora i pattern specifici di ciascun utente – il russare, i tempi di sonno profondo e il livello di ossigeno nel sangue, ad esempio – e presenta i risultati il mattino successivo nell’app Samsung Health in modo semplice e immediatamente comprensibile.

Ma il monitoraggio di per sé non è sufficiente: stabilire buone abitudini è altrettanto importante, e Samsung lo rende più semplice con Sleep Coaching. Si tratta di un programma personalizzato della durata di un mese che tiene traccia del proprio modello di sonno per sette giorni e assegna uno degli otto animali che lo rappresentano. Lo Sleep Coaching consente quindi di impostare abitudini e routine sane per aiutare a dormire bene in modo continuativo. Tiene traccia delle attività quotidiane e fornisce consigli e indicazioni per gestirle al meglio, dall’esercizio fisico all’alimentazione, dalla consapevolezza al monitoraggio della salute.

Lo stesso ambiente in cui si dorme è fondamentale, ed elementi apparentemente poco importanti come la luce dello schermo o la temperatura della stanza possono influire sul riposo notturno. È possibile ridurre le distrazioni derivanti dai dispositivi mobili sincronizzando automaticamente la modalità Sonno tra lo smartphone Galaxy e il Watch per disattivare le notifiche e cambiare lo schermo del telefono rendendolo in scala di grigi. Inoltre, questa funzione disattiva l’Always On Display e garantisce che Galaxy Watch non si attivi quando si tocca il display o si muove il polso.

Per quanto riguarda i dispositivi domestici connessi, SmartThings consente di controllare un’ampia gamma di device per la smart home prodotti da Samsung e dai suoi partner. Galaxy Watch è anche in grado di rilevare il momento in cui ci si addormenta ogni notte e di chiudere automaticamente le tende della camera da letto o di spegnere le luci e il condizionatore d’aria. Grazie a una migliore comprensione dei propri modelli di sonno, è possibile stabilire abitudini corrette per ottenere un sonno di qualità migliore e avere un impatto positivo sul proprio benessere generale.

Le partnership strategiche in corso con i leader del settore, tra cui la National Sleep Foundation, continueranno a realizzare la visione olistica di Samsung sul sonno, offrendo informazioni ancora più intuitive e attuabili per aiutare tutti a raggiungere i propri obiettivi di benessere.