Samsung Tv Oled 2023, ecco i nuovi Tv gamma 2023

Samsung ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei tanto attesi nuovi oled s95c. Come per tutta la gamma di Tv Oled 2023, anche l’s95c è disponibile nei formati da 55 e 65 pollici e, nella misura extra-large da 77 pollici. L’intera gamma è dotata della tecnologia Quantum Dot, sviluppata da Samsung appositamente per i Neo Qled, e del Processore Neural Quantum, che non solo consentono di mantenere le caratteristiche peculiari della tecnologia Oled, ma ne superano i limiti in fatto di luminosità e resa del colore.

Anche questo modello vanta un refresh rate di 144Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta, questi dispositivi Samsung a matrice Oled, hanno ottenuto la certificazione FreeSync Premium Pro di Amd, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco con tecnologia Oled. Altro aspetto distintivo della nuova gamma è rappresentato dall’audio, reso incredibilmente immersivo dalla dotazione di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (Ots), che diffondono i suoni di film, sport e giochi attraverso gli altoparlanti, generando effetti sonori eccezionali e offrendo un’esperienza video connessa al massimo livello.

Infine, come per tutti gli Smart Tv del brand sud coreano, è incluso il servizio Samsung Tv Plus, che comprende un’ampia offerta di canali in streaming completamente gratuiti con pubblicità (fast) e video on demand per un totale di oltre 90 canali (con 23 canali di film) e 1800 canali a livello globale.

I prezzi vanno da 4.999 euro del modello 77 pollici a 2.599 euro del 55 pollici.

Samsung, inoltre, ha riservato ai propri clienti una promozione molto interessante: coloro che, entro il 14 maggio, acquisteranno un s95c nei diversi tre formati, riceveranno in regalo uno smartphone Galaxy z Flip4. Sarà sufficiente registrarsi sul sito entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Una volta verificati i dati, Samsung invierà il flip phone entro 180 giorni.