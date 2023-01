La "second skin" dei gamer: rivela tutto una ricerca di Lenovo

Secondo una recente ricerca, condotta da Censuswide per Lenovo, più della metà dei gamer (52%) si riconosce maggiormente nel proprio alter ego virtuale rispetto al proprio ruolo nella vita reale. Sulla base di questi dati, Lenovo ha collaborato con il fumettista e game designer Salva Espín dando vita una collezione di adesivi in edizione limitata, che interpretano questo dualismo tra online e offline. Gli adesivi creati saranno disponibili al pubblico in mercati selezionati e, in Italia, solo in Spazio Lenovo – il flagship store di Lenovo a Milano.

Il mondo digitale è un vero e proprio specchio del mondo reale e dalla ricerca emerge che il 58% dei giocatori si sente a proprio agio quando gioca tra le mura di casa, mentre il 52% quando trascorre del tempo con amici e famiglia e il 46% quando si dedica a hobby e interessi. Dall’indagine emerge anche che il 60% dei giocatori scelgono di dedicarsi al gioco dopo il lavoro, rivelando le preferenze di gioco di alcune categorie di professionisti. Per esempio, gli impiegati (44%), i medici e gli operatori sanitari (42%), gli esperti del settore finanziario (38%) e quelli del settore scientifico (40%) prediligono giochi di strategia, mentre coloro che lavorano nel settore informatico (45%) così come i creativi (40%) trovano maggiore autenticità partecipando ai giochi di ruolo.

Nella community dei gamers, i laptop Lenovo Legion rappresentanto uno tra i dispositivi più comuni per collegare il mondo virtuale e quello reale. Dotati di processori Amd Ryzen e scheda grafica Amd Radeon, i Lenovo Legion 7 e Lenovo Legion Slim 7 offrono maggior libertà di movimento, pur mantenendo la potenza e le performance necessarie per consentire agli utenti di essere “stylish” fuori e “savage” dentro.

Anche se molti gamer vivono una doppia vita, solo raramente questo dualismo si esprime pienamente. Ispirandosi a questa dimensione di molteplici “skin”, Lenovo Legion ha realizzato una serie di adesivi, chiamati “Second Skin”, grazie alla collaborazione con Salva Espín, fumettista, game designer, celebre per aver collaborato con Marvel nella creazione di personaggi dal calibro di Deadpool, She-Hulk, gli X-Men e Wolverine.

«È stato incredibile prendere parte a questo progetto, che mi ha permesso di esprimere tutte le mie passioni: design, gaming e tecnologia”, ha commentato Salva Espín. “Mi sono divertito tantissimo durante l’intero processo creativo, lavorando a stretto contatto con il team Lenovo per dare forma ai cinque progetti di sticker in linea con i profili emersi dal sondaggio. Ho già personalizzato il mio Lenovo Legion 7 con gli stickers che rappresentano il dualismo tra il me professionista e il mio alter-ego giocatore, e non vedo l’ora di vedere in che modo questi disegni diventeranno parte integrante dei laptop di migliaia di persone!».

Gli adesivi sono una rappresentazione della personalità online: da quella del mago che in pausa si prende un caffè al cavaliere che controlla le apparecchiature mediche, gli sticker “Second Skin” sono stati pensati per incoraggiare i giocatori a esprimere il proprio alter ego nella vita reale, indipendentemente dal ruolo ricoprono.

«Collaborare con Salva nella campagna “Second Skin” è stato molto stimolante», ha dichiarato Alberto Spinelli, Chief Marketing Officer di Lenovo Emea. «Gli sticker Second Skin, hanno l’obiettivo di incoraggiare la community a esprimere la versione più autentica di sé, che sia al lavoro o nel bel mezzo di una battaglia online. Gli adesivi rappresentano la nostra personalità e Salva è riuscito a raffigurare egregiamente in questi disegni l’incontro e scontro di entrambi i mondi. Speriamo possano trasmettervi la stessa gioia che hanno trasmesso a noi».

«Questa ricerca mostra un’importante verità sul ruolo che la gaming experience gioca nella vita di molte persone, come fonte di svago, connessione sociale ed espressione di sé stessi», ha commentato Christian Dtzauer, Emea Marketing Lead di Amd. «Le community che nascono attorno ai giochi e alle gaming experience sono tutte diverse tra loro, e siamo lieti di collaborare con Lenovo per celebrare i giocatori che mostrano sé stessi in diversi aspetti delle loro vite, grazie ai Savage Stickers».

La creazione dell’ultimo adesivo sarà affidata alla Lenovo Legion Gaming Community. Chiunque vorrà inviare una bozza rappresentante la propria doppia personalità, potrà farlo semplicemente caricando il disegno all’interno della Community. La scadenza per partecipare al concorso è giovedi 26 gennaio 2023. Una volta raccolti tutti i progetti, Salva decreterà il vincitore e lavorerà fianco a fianco con il suo autore per trasformare il concept nell’ultimo sticker della serie “Second Skin”.