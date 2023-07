La serie Honor 90 si prende cura degli occhi delle persone

Seguendo il processo innovativo degli smartphone, spesso si ha l'impressione che venga chiesto di scendere a compromessi sulle caratteristiche principali. Maggior potenza significa minore durata della batteria, una fotocamera migliore comporta un design più ingombrante, uno schermo luminoso si riflette in un maggiore affaticamento degli occhi. Honor 90 è un dispositivo al di sopra di queste regole in quanto, è stato progettato con una particolarte attenzione alla protezione degli occhi. Oggi una persona media trascorre il 40% delle ore di veglia su uno schermo collegato a Internet, e per questo è sempre più importante proteggere la salute degli occhi, un elemento che va anche a promuovere un sonno più sano:

l'eccesso di luce blu, come quella degli smartphone, può essere fastidioso e per alcuni è associato all'affaticamento degli occhi;

gli effetti della regolazione della luce blu possono andare oltre l'affaticamento degli occhi e influire anche sull'assorbimento della vitamina D, sul processo di invecchiamento, sulla pressione sanguigna, sulla frequenza cardiaca e sul metabolismo umano;

l'esposizione alla luce blu a tarda ora rende più difficile prendere sonno e riduce la qualità del sonno.

Honor, che è alla costante ricerca di un'innovazione incentrata sull'uomo, ha deciso di collaborare con il Dr.

Jeffery, Professore di Neuroscienze americano, per esaminare le credenziali di comfort oculare dei più recenti smartphone del brand, tra cui l’Honor 90.

Questo modello è dotato di un display Amoled flottante quad-curvo da 6,7 pollici, con risoluzione di 2664x1200 pixel. Grazie al supporto di 1,07 miliardi di colori e ad una gamma cromatica Dci-p3 al 100%, il suo schermo offre immagini dettagliate e vibranti. Tuttavia, la brillantezza del pannello non si limita alla sua capacità di riprodurre immagini ad alta definizione, perchè esso è stato anche progettato con una cura meticolosa per proteggere gli occhi.





Lo schermo di Honor 90 infatti, supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, offrendo un'esperienza fluida e reattiva sia che si stia scorrendo il feed dei social media sia che si sia impegnati in una sessione di gioco ad alta intensità. Questa tecnologia adattiva non solo migliora l'esperienza d’uso, ma contribuisce anche all'efficienza della batteria. La funzione Circadian Night Display regola invece la luminosità dello schermo in base ai ritmi circadiani delle persone. Il display a zero sfarfallii, con tecnologia di oscuramento Pwm (Pulse Width Modulation), consente di pulsare a una frequenza massima di 3.840 Hz. In questo modo si ottiene un'esperienza visiva priva di sfarfallio anche in condizioni di scarsa illuminazione, poiché l'impulso del display è impercettibile all'occhio umano e quindi difficile da tenere sotto controllo per salvaguardare la salute dei propri occhi.

Il display, inoltre, ha ottenuto l’ambita certificazione Tüv Rheinland, che va a sottolineare l’impegno del brand per la salute dei suoi utenti. Honor 90 ha raggiunto il livello di dimmerazione "Risk-Free" nella valutazione del Tüv Rheinland, la quale indica che anche con le impostazioni di luminosità più basse, il display non produce uno sfarfallio che potrebbe avere un impatto negativo sugli occhi.

Il supporto video Hdr10+ (High Dynamic Range)migliora ulteriormente la qualità dell’immagine. Si tratta di una tecnologia che amplia la gamma dinamica dei contenuti video, in modo che il contrasto tra i neri più scuri e i bianchi più luminosi è più pronunciato e migliora l'esperienza visiva. Con il suo impegno per la sicurezza e il comfort, Honor continua ad offrire un'esperienza visiva di alto livello, grazie a devices come Honor 90, un’eccellenza della categoria che non ammette compromessi.